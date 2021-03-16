 

Гривна продолжила дорожать относительно основных валют

16.03.2021, 8:18, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 16 марта.

Гривна к доллару подорожала на девять копеек: с 27,73 грн/$ до 27,64 грн/$.

К евро курс украинской валюты повысился на 13 копеек: с 33,08 грн/€ до 32,95 грн/€.

Накануне гривна также дорожала и относительно евро, и относительно доллара.

Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,78 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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