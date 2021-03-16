Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

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16.03.2021, 8:18, Новости дня
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас инфицировалась коронавирусом. Об этом она сообщила 15 марта в Facebook.

“Сегодня я присоединяюсь к тысячам эстонцев, получившим положительный тест на коронавирус. […] У меня была только невысокая температура, и я не ожидала положительного результата. Это доказательство того, насколько коварен этот вирус и насколько мы все должны быть бдительными, чтобы предотвратить распространение вируса”, – написала она.

Глава правительства отметила, что не знает, как заразилась коронавирусом. По словам Каллас, она вышла из самоизоляции 11 марта, и тогда тест на коронавирус был отрицательным, а сама она “чувствовала себя прекрасно”.

Премьер отметила, что будет работать удаленно, из дома, благодаря системе “электронная Эстония”.

Каллас выразила надежду, что никого не заразила. Она объяснила, что в последнее время контактировала только с членами своей семьи и небольшим кругом чиновников.

https://www.facebook.com/kallaskaja/posts/3783275658454882

Издание Delfi отметило, что Каллас находилась на самоизоляции после близкого контакта с больным COVID-19.

В Эстонии по состоянию на 16 марта коронавирусную инфекцию подтвердили у 86 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. В стране скончались 728 пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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