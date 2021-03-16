В Мьянме убили не менее 138 протестующих – ООН

16.03.2021, 8:18, Новости дня

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С начала военного переворота в Мьянме были убиты по меньшей мере 138 участника мирных акций протеста против режима. Об этом 15 марта сообщил пресс-секретарь Организации Объединенных Наций Стефан Дюжжарик, проинформировало агентство Associated Press.

По данным ООН, 13 марта были убиты 18 человек, 14-го – 38. Среди погибших есть женщины и дети.

Дюжжарик подчеркнул, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш “решительно осуждает” продолжающееся в Мьянме насилие по отношению к демонстрантам и нарушение в этой стране основных прав человека.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. До этого самым кровавым днем протестов в ООН называли 3 марта – тогда во время разгона пикетчиков силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. В том числе, были убиты не менее пяти детей. По данным правозащитников, 14 марта погибли 38 человек.

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