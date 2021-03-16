 

15 марта на Донбассе боевики 10 раз нарушили перемирие – штаб ООС

16.03.2021, 8:18, Новости дня
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В понедельник, 15 марта, боевики на Донбассе 10 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 16 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“15 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. […] На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди наших военных нет”, – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики стреляли в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное в Приазовье (из минометов калибра 82 мм и 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), Лебединское и Трудовское (из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов), Гнутово (из ручного противотанкового гранатомета), Марьинка (из стрелкового оружия) и Пивденное (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов).

В штабе ООС отметили, что о нарушениях со стороны боевиков было проинформировано ОБСЕ.

Утром 16 марта незаконные вооруженные формирования на Донбассе пока не нарушали договоренности о перемирии.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/184467419912235/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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