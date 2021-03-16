«Пропал дар речи» – Филипп Киркоров поругался в лифте с журналистами на дне рождения Гусевой

16.03.2021, 8:10, Разное

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Российский певец Филипп Киркоров в очередной раз поругался с журналистами.

Представители СМИ вывели артиста из себя на дне рождения Кати Гусевой, скандал исполнитель устроил прямо в кабине лифта.

На вечеринку по случаю дня рождения подруги Филипп Киркоров пришел на непродолжительное время. Он поздравил Катю Гусеву, а потом отправился в сторону лифта, где его уже поджидали журналисты. Певец молча зашел в кабину, но вместе с ним успели проскочить корреспонденты.

Пока лифт двигался, журналисты пытались выяснить, почему у Филиппа Киркорова плохое настроение. Назойливые вопросы взбесили певца. Он настолько дерзко им ответил, что у корреспондентов пропал дар речи, поэтому вопросы они перестали задавать. Сам исполнитель после скандала на вечеринку не возвращался.

Причина плохого настроения может заключаться в многомиллионных долгах Филиппа Киркорова. Его продюсерский центр задолжал латвийскому банку сумму в размере 70 миллионов рублей. Однако адвокат певца утверждает, что учреждение уже давно признано банкротом, поэтому платить он отказывается.