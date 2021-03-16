 

В своем новом шоу Лолита расскажет о «сломанных генах» и больных детях

16.03.2021, 8:10, Разное
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Российскую певицу Лолиту пригласили стать ведущей новой программы под названием «ДНК-шоу». К ней в студию будут приходить знаменитости для прохождения специального теста, который сама телеведущая называет «генным паспортом», позволяющим узнать родятся ли у человека больные дети, если у него «сломанные гены».
Тест ДНК, по словам Лолиты, способен продемонстрировать собственные недостатки, а также указать на проблемы, с которыми обязательно столкнется ребенок, если у обоих родителей имеются определенные трудности. Так, из «генного паспорта» можно узнать о предрасположенности к алкоголизму, что позволит заранее не притрагиваться к спиртным напиткам.

Лолита уже успела пройти такой тест. Он показал, что у нее имеется ген плохого водителя, хотя ранее о его наличии она не догадывалась. На протяжении 20 лет певица водит собственный автомобиль, при этом за данный промежуток времени она никогда не попадала в аварию.

Источник: www.5-tv.ru



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