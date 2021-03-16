Байден запланировал первое с 1990-х годов масштабное повышение налогов в США

16.03.2021, 7:54, Новости дня

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Президент Джо Байден решил провести первое с 1993 года масштабное повышение налогов в США, сообщили СМИ.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, средства необходимы для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом государственной поддержки на 1,9 трлн долларов.

По данным издания, среди обсуждаемых мер – увеличение налога с корпораций с 21% до 28%, а также отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC), пишет «Комсомольская правда».

Кроме того, американский лидер планирует повысить подоходный налог для тех, кто зарабатывает свыше 400 тыс. долларов. Обсуждается и более высокая налоговая ставка на прирост дохода для людей, зарабатывающих не меньше 1 млн долларов в год. Как отмечает издание, Байден всегда считал, что американцы хотят более справедливой налоговой политики, поэтому сфокусировался на борьбе с неравенством.

Согласно анализу налогового плана главы Белого дома, который провел аналитический центр Tax Policy Center, предлагаемые Байденом меры могут принести 2,1 трлн долларов в течение десяти лет. Источники издания полагают, что общий объем экономической программы нового президента составит от 2 трлн долларов до 4 трлн долларов. Новые налоговые правила, скорее всего, вступят в силу в 2022 году.

Напомним, в декабре американские СМИ сообщали, что сын Байдена Хантер скрыл от налоговой системы порядка 400 тыс. долларов, заработанных им в совете директоров украинской газовой компании Burisma.