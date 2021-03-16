Нефть подешевела на ожиданиях роста запасов в США

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16.03.2021, 7:54, Новости дня
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Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на ожиданиях возможного продолжения роста ее запасов в США и снижения спроса в Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,83%, до 68,31 доллара, апрельских фьючерсов на WTI – на 0,81%, до 64,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ожидания увеличения запасов нефти в США вызваны сильными холодами в феврале, когда многие нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены приостановить работу. Так, аналитики ждут роста этих запасов за прошедшую неделю на 2,7 млн баррелей после роста на 13,8 миллиона за предшествовавшую семидневку.

Помимо этого, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины. Эти меры усилили обеспокоенность рынков по поводу медленных темпов вакцинации, что может задержать восстановление экономики Европы после коронавируса и будет препятствовать возврату спроса на нефть.



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