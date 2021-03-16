Главный инфекционист США призвал сторонников Трампа привиться

16.03.2021, 7:28, Новости дня

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал американцев «отделить политические убеждения от здравого смысла» и не отказываться от вакцинации от коронавируса, пишет Insider. Фаучи также выразил надежду на то, что в этом поможет Дональд Трамп, призвав бывшего президента поддержать программу вакцинации.



Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил надежду на то, что бывший американский лидер Дональд Трамп публично призовёт своих сторонников вакцинироваться от коронавируса, пишет Insider.

Фаучи назвал «тревожными» данные опроса, проведённого на прошлой неделе радиостанцией NPR, программой PBS NewsHour и социологической фирмой Marist, который показал отличия в восприятии вакцины от COVID-19 среди сторонников Республиканской и Демократической партий.

В частности, среди американцев, поддержавших на президентских выборах Трампа, 47% заявили, что не собираются вакцинироваться. При этом от прививки намерены отказаться лишь 10% из тех, кто на выборах в ноябре прошлого года проголосовал за нынешнего президента Джо Байдена.

Главный инфекционист призвал бывшего главу Белого дома обратиться к своим сторонникам и побудить их вакцинироваться, после того как все ныне живущие бывшие президенты США, кроме Трампа, приняли участие в рекламе прививок от COVID-19 некоммерческой организации Ad Council.

При этом Фаучи обратился и к американцам, призвав их «отделить политические убеждения от здравого смысла» в вопросе вакцинации.



«Мы должны отделить политические убеждения от здравого смысла, простых вещей, вопросов здравоохранения. История вакцинологии спасла нас от оспы, полиомиелита, кори, от всех других болезней. Так в чём проблема?» — заявил главный советник Байдена по вопросам здравоохранения.

Как напоминает Insider, сам Трамп и бывшая первая леди Мелания Трамп привились от коронавируса, перед тем как покинуть Белый дом в январе. А на прошлой неделе бывший глава государства приписал себе заслуги в рамках кампании по вакцинации жителей США. Так, по словам Трампа, если бы он не был президентом, американцы ждали бы прививку от COVID-19 по крайней мере пять лет.