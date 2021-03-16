Национализм и сепаратизм – к 2050 карту Европы ждёт глобальный передел

16.03.2021, 7:28, Новости дня

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К 2050 году под воздействием национализма и сепаратизма карта Европы сильно изменится, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. К такому выводу пришли эксперты американской консалтинговой компании Geopolitical Futures. При этом раскол грозит не только самому ЕС, но и европейским государствам, в частности Германии, которая может лишиться некоторых земель.



Reuters

Националистические настроения усиливаются по всему миру и особенно в Европе, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. К такому выводу пришли эксперты американской консалтинговой компании Geopolitical Futures. При этом всё началось задолго до брексита, а последние события в ЕС служат явным доказательством возрождения национализма. Исследование множества европейских националистических движений и движений за сепаратизм показало, что к 2050 году карту Европы ждёт глобальный передел. В Geopolitical Futures даже представили один из возможных вариантов развития событий, так называемый худший сценарий.



При этом эксперты подчёркивают, что в случае прихода к власти популистов-евроскептиков раскол грозит не только самому ЕС, но и его государствам. Сейчас трудно представить, что одна из федеральных земель может покинуть ФРГ. Но эта «затаившаяся угроза» рано или поздно проявится, если одна из земель, исходя из своих геополитических интересов, начнёт в одностороннем порядке выстраивать отношения с иностранными державами, действуя против интересов республики. В этом контексте стоит напомнить о напряжённых отношениях между восточной и западной частями Германии, отмечает автор.

Второй сценарий — возможное отделение Баварии под давлением протестов против бюджетного перераспределения между землями и недостаточного влияния на принятие политических решений. До пандемии коронавируса угроза такого развития событий также существовала, но она была минимальной. Сейчас же экономические проблемы могут усугубиться, а нельзя забывать, что именно они зачастую и становятся основанием для отделения и раскола.

В других же европейских странах есть движения, которые открыто выступают за национализм и сепаратизм. И они моментально наберут силу, как только исчезнет «спасательный зонтик» ЕС или его влияние. Тогда этническая и религиозная вражда между отдельными европейскими государствами возобновится. Очевидно, что всё больше стран союза стремятся к тому, чтобы идти своим путём. Для противников ЕС брексит стал «стартовым выстрелом». Рано или поздно примеру Великобритании последуют Италия, Испания и другие.

Для того чтобы смягчить начавшийся процесс распада, Европа должна «вернуться к своим корням», а именно к формации Европейского экономического сообщества. Это единственный путь спасти то, что ещё можно спасти, заключает издание.