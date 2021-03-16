Борис Джонсон признал ошибку – первый национальный карантин ввели слишком поздно

16.03.2021, 7:28, Новости дня

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Британский премьер Борис Джонсон признал, что первый карантин в Великобритании был введён слишком поздно. Об этом The Daily Telegraph сообщили источники, близкие к британскому лидеру. При этом отмечается, что министры и советники по вопросам медицины сильно ошиблись в оценке состояния Национальной системы здравоохранения.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что первый национальный карантин для борьбы с распространением COVID-19 в стране был введён слишком поздно, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники, близкие к главе государства. При этом они оговариваются, что Джонсона подвели советники по вопросам здравоохранения.

По словам приближённых премьера, Джонсон действовал бы «твёрже, раньше и быстрее», если бы аналогичная ситуация произошла вновь.

Они также отметили, что хотя глава государства заслужил похвалу за успех британской программы вакцинации, он осознаёт, что в конечном итоге ему придётся столкнуться с вопросом, почему в Великобритании зафиксирован наибольший уровень смертности от коронавируса в Европе и пятый по величине в мире.

Как стало известно изданию, поворотный момент в вопросе введения карантина произошёл в стране 14 марта прошлого года — за девять дней до начала локдауна. Тогда Джонсону продемонстрировали доказательства того, что министры и советники по вопросам здравоохранения сильно ошиблись в расчётах того, как скоро больницы будут перегружены числом пациентов с COVID-19.

Отмечается, что премьер-министр был «ошеломлён», узнав о том, что выбранная правительством стратегия не работает и до перегрузки британских больниц и Национальной системы здравоохранения оставалось всего три недели. В итоге Джонсон ждал до 23 марта, прежде чем объявить о введении национального карантина.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что мы должны были раньше ввести карантин», — заявил источник издания в правительстве, участвовавший в процессе принятия решений.

При этом другие собеседники The Daily Telegraph в британском правительстве полагают, что Джонсон усвоил урок. «При принятии важных решений, которые имеют финансовые последствия, не торопятся, и даже осенью всё ещё были попытки сбалансировать экономические и медицинские аспекты изоляции. К зиме сложилось мнение, что пора выбирать», — отметил источник, добавив, что теперь Джонсон принимает решения «очень быстро».

Изданию также стало известно, что в Лондоне опасались того, что введение карантина спровоцирует массовые беспорядки, поскольку британская общественность не примет подобные ограничения.