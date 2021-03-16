Анастасию Ивлееву шокировал роскошный подарок Филиппа Киркорова на юбилей

16.03.2021, 7:20, Разное

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На 30-летие российский певец Филипп Киркоров преподнес блогеру Анастасии Ивлеевой роскошный подарок, который невозможно приобрести, просто придя в магазин. Она показала подписчикам в Instagram новое ожерелье от Chanel.

Демонстрируя ювелирное украшение от популярного модного дома в Instagram в разделе Stories, Анастасия Ивлеева отметила, что это новое ожерелье является очень редкой вещью. В магазинах украшение просто так не продают. Филиппу Киркорову пришлось побороться за него, поэтому она решила сделать подарок фамильной реликвией, которая будет передаваться в дальнейшем наследникам.

Свой юбилей блогер Анастасия Ивлеева отметила в московском ресторане «Прага» 13 марта. Среди гостей были замечены Алла Пугачева, Максим Галкин и Филипп Киркоров. Подарок поп-короля она обнаружила утром среди остальных презентов и цветов.

Источник: radiokp.ru