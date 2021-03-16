 

Анастасию Ивлееву шокировал роскошный подарок Филиппа Киркорова на юбилей

16.03.2021, 7:20, Разное
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

На 30-летие российский певец Филипп Киркоров преподнес блогеру Анастасии Ивлеевой роскошный подарок, который невозможно приобрести, просто придя в магазин. Она показала подписчикам в Instagram новое ожерелье от Chanel.
Демонстрируя ювелирное украшение от популярного модного дома в Instagram в разделе Stories, Анастасия Ивлеева отметила, что это новое ожерелье является очень редкой вещью. В магазинах украшение просто так не продают. Филиппу Киркорову пришлось побороться за него, поэтому она решила сделать подарок фамильной реликвией, которая будет передаваться в дальнейшем наследникам.

Свой юбилей блогер Анастасия Ивлеева отметила в московском ресторане «Прага» 13 марта. Среди гостей были замечены Алла Пугачева, Максим Галкин и Филипп Киркоров. Подарок поп-короля она обнаружила утром среди остальных презентов и цветов.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Для бунтарок, жриц и императриц: 10 ароматов ноября

24.10 / Мнение: Бомбардировка Джараблуса

17.02 / Россия активно поддерживает связи с сирийскими христианами

28.08 / Эксперт по туризму назвала три лучших пляжа России

07.12 / Мнение: Инструкция для женщин: из рапана в нерыбу

17.02 / Мнение: Шойгу разочаровался в бомбардировщике Ту-160М2?

29.07 / На фиолетовой ветке московского метро случился сбой из-за падения пассажира

29.10 / Мнение: Письмо: “Внешность прямо модельная”

09.08 / Молодой папа: Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

20.07 / Мнение: Российские элиты – главные герои страны, испытали первыми вакцину от коронавируса на себе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска