В годовщину смерти родные раскрыли тайну тяжелой болезни Юлии Началовой

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16.03.2021, 7:20, Разное
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В день годовщины смерти певицы Юлии Началовой ее родные и близкие вспомнили о начале ее карьеры и раскрыли тайну тяжелой болезни. Оказалось, что исполнительница при жизни страдала от нескольких болезней.
В основном поклонникам Юлии Началовой было известно про имеющуюся у нее подагру. Из-за этого недуга сильно опухают суставы на пальцах, которые исполнительница скрыть была не в состоянии. Однако позднее выяснилось, что в 2000-х певица страдала от анорексии. В течение полутора месяцев она похудела на 25 килограммов. После этого ей сделали неудачную операцию на груди в США.

В дальнейшем медики диагностировали у Юлии Началовой красную волчанку и сахарный диабет. В год смерти певица травмировала ногу, однако рана быстро развилась в гангрену. Врачи предлагали исполнительнице ампутировать часть стопы, но она не давала согласие. Операцию провели, когда Началова находилась в критическом состоянии, однако 39-летнюю певицу не удалось спасти, 16 марта 2019 года она скончалась от заражения крови.

Стоит отметить, что родилась Юлия Началова в творческой семье. Ее мама была профессиональным музыкантом, а отец — композитором. Первый успех певицу ждал на конкурсе «Утренняя звезда», где она стала победительницей. Затем она начала не только петь, но и сниматься в различных телепередачах и клипах.

Источник: 7info.ru



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