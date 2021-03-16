 

Глава МИД Японии: Токио и Вашингтон не позволят Китаю самому менять нынешний миропорядок

16.03.2021, 6:44, Разное
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Этот контент был опубликован 15 марта 2021 года – 

Токио. 15 марта. ИНТЕРФАКС – Япония и США не позволят КНР в одностороннем порядке пересмотреть сложившееся мировое устройство, заявил в понедельник в японском парламенте глава МИД Тосимицу Мотэги.

“”Япония вместе с США будут решительно реагировать на односторонние попытки Китая изменить статус-кво”, – приводит слова министра агентство Associated press.

Глава МИД отметил, что Китай должен стать основной темой переговоров в формате “2+2” с участим прибывших в Токио госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона с одной стороны, и Мотэги и министра обороны Японии Нобуо Киси – с другой. Мотэги также сказал, что выбор Японии в качестве первой страны, которую Блинкен посещает на посту госсекретаря, указывает на важность альянса Вашингтона и Токио.

В то же время Мотэги отметил роль КНР для поддержания мирового порядка. По его словам, “Китай – это экономика номер два, и важно изо всех сил убеждать эту страну поступать ответственно в соответствии с международным правом”.

Ранее госсекретарь Блинкен и глава Пентагона Остин, отправившиеся в турне по Японии и Южной Корее, в совместной статье, опубликованной в газете The Washington Post, отметили, что для США альянсы с другими странами являются “мультипликаторами силы”.

Они указали, что коллективными усилиями будет возможно призвать к ответу Китай за его политику в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, за его действия в отношении Тибета, Гонконга, Тайваня.

На прошлой неделе стало известно, что 18 марта, после возвращения госсекретаря в США, он и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретятся в городе Анкоридж (штат Аляска) для консультаций с Ян Цзечи – членом политбюро ЦК Компартии Китая, курирующим вопросы внешней политики, и с главой МИД КНР Ван И.

В заявлении госдепа подчеркивалось, что данные переговоры последуют после поездки Блинкена к “ближайшим региональным союзникам” США – в Японию и Южную Корею.

В свою очередь Блинкен отмечал, что встреча представителей Вашингтона и Пекина на Аляске представляет возможность для обсуждения тем, беспокоящих США, и вопросов двустороннего сотрудничества, но эти переговоры не представляет собой стратегический диалог.

В МИД КНР указывали, что эти консультации пройдут по инициативе американской стороны.

“По приглашению Соединенных Штатов Китай и США проведут в ближайшее время стратегический диалог на высоком уровне”, – говорилось в сообщении МИД Китая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Ученые выявили любопытные факторы недостатка витамина D у детей в России

08.02 / Ученых поставил в тупик скелет носорога со следами обработки древними орудиями

27.11 / “Плакаться им не стоит”: Илья Резник раскритиковал жалобы артистов на низкие заработки из-за пандемии

28.01 / Опровержение

13.03 / Мнение: Охота на Навального?

02.12 / Губернатор Камчатки поговорил со школьниками об искусственном интеллекте

07.09 / Когда нечисть притворяется кошкой

04.12 / Анна Нетребко до сих пор не оправилась от перенесенного коронавируса

03.07 / Смотрящие по вызову

09.02 / Киркоров и Тодоренко удивили поклонников новыми образами для второго сезона шоу «Маска»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска