Российские власти обсуждают введение нового налога

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16.03.2021, 6:32, Разное
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Инициатива Зюганова вызвала неоднозначную реакцию российских властей. О ней высказались парламентарии как в Совете Федерации, так и в Государственной Думе России.

Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что идея лидера коммунистов больше похожа на призыв к диалогу, чем на конструктивную поправку в Налоговый кодекс страны. Рязанский пояснил, что в сфере налогообложения и экономики понятиями “подозрительно богатый” руководствоваться невозможно.

Сенатор добавил, что налоговая политика руководствуется стимулами и ограничениями и государство должно действовать продуманно в этой области и подходить с аккуратностью к вопросам о введении новых налогов. Он также отметил, что в настоящее время в России уже существует повышенный налог для физических лиц, чьи годовые доходы превышают пять миллионов рублей. Вырученные с этого сбора средства направляются на лечение детских заболеваний, передаёт Life.ru.

Председатель фракции “Единая Россия” в Государственной Думе Сергей Неверов считает, что нужно скорее бороться с бедностью в стране, чем с “подозрительно богатыми” людьми. Неверов также считает, что в настоящее время в России хорошо собираются налоги.



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