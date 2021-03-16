Манижа рассказала Ксении Собчак о травле из-за национальности в детском саду

16.03.2021, 6:30, Разное

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Певица Манижа, которой в мае предстоит представлять Россию на конкурсе «Евровидение», призналась Ксении Собчак, что в детстве над ней насмехались из-за ее национальности. Об этом она пояснила в авторской программе Собчак «ДокТок».

Когда Манижа была маленькой на ее родине в Таджикистане шла гражданская война. Семья будущей певицы приняла решение о переезде в Россию, когда в их дом попал снаряд. Однако ее восточная национальность стала поводом для насмешек в детском саду, где девочка не могла говорить по-русски, поскольку не знала этого языка.

Мама Манижи имела психологическое образование. Поэтому она решила поговорить с девочкой, устроившей травлю против ее дочери. После разговора Манижа подружилась с ней. По словам певицы, русский язык ей удалось выучить только спустя полгода после переезда.

Стоит отметить, что на конкурсе «Евровидение» исполнительница выступит с композицией «Русская женщина». Пользователи Сети резко раскритиковали решение отправить Манижу в Роттердам. В прошлом году Россию должна была представлять группа Little Big.

Источник: riafan.ru