На сбившего девочку на снегоходе водителя завели уголовное дело в Татарстане

16.03.2021, 6:14, Новости дня

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего 10-летнюю девочку в Свияжске, сообщило следственное управление СК по Республике Татарстан.

В воскресенье, 14 марта, во время празднования Масленицы мужчина, управляя снегоходом, нарушил правила дорожного движения и наехал на девочку, после чего скрылся. Ребенка госпитализировали с переломом плечевой кости, сказано на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). В настоящее время личность водителя установлена, принимаются меры по его задержанию. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», – уточняется в сообщении.

В феврале внедорожник сбил насмерть подростков в Улан-Удэ.

В сентябре прошлого года в Приморском крае грузовой самосвал наехал на группу детей, один ребенок погиб.