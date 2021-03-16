Минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca

16.03.2021, 6:14, Новости дня

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Вакцина от коронавируса фирмы AstraZeneca «является абсолютно безопасной», сообщил глава минздрава Украины Максим Степанов.

Его спросили, представляет ли вакцина от AstraZeneca угрозу для жизни. Степанов ответил, что «не видит никаких проблем, не о чем говорить». Он сообщил, что «сделал прививку этой вакциной своим маме и папе». Глава минздрава зкаявил: «Какое еще (нужно) подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?». Он полагает, что государства, приостановившие использование AstraZeneca, «хотят четко понять, что нет связи между тромбозом и этой вакциной», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.