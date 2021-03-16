Мнение: Новости вакцинации

16.03.2021, 5:46, Разное

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Германия, Франция, Италия, Голландия, Норвегия, Дания – остановили вакцинацию вакциной "AstroZeneca" (пока на 2 недели) из-за выявленных проблем с образованием тромбов у вакцинированных.

На Украине гражданам продолжают попытки колоть ухудшенную индийскую копию этой вакцины (с которой не пускают в Израиль) с эффективностью 63%, которую в США называют "вакциной для бедных", а Порошенко называет "говном". В результате, с февраля по март, число не желающих вакцинироваться на Украине выросло с 40 до 60%.

Вице-спикер Верховной Рады Кондратюк заявила, что вакцинация фактически провалена и не защитит от надвигающейся третьей волны коронавируса, но ответственности за это никто не понес, хотя на носу новый локдаун.

UPD: Привившийся индийской вакциной от коронавируса главный санитарный врач Украины заболел коронавирусом.

Между тем, Россия по заявлений Российского Фонда Прямых Инвестиций вышла на первое место в Европе по числу граждан получивших обе дозы своей вакцины. Всего в стране с начала вакцинации обе дозы получили 3,5 млн. человек. Проблемы с "АстроЗенекой" очевидно активизируют переговоры по производству российской вакцины в Европе. На текущий момент российская вакцина находится в мировых лидерах по эффективности.



Основные вакцины на февраль 2021-го года https://prof-afv.livejournal.com/67544.html

Плюс рассказ одного из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды" о том, как он ходил вакцинироваться:

И так подробности.

1. Решил записаться на вакцинацию через Госуслуги, написал заявление 02.02.2021.

2.Получил ответ:

Промежуточные результаты по заявлению 02.02.2021, 21:35

Ваше сообщение 166962*** от 2 февраля 2021 г. по теме Вакцинация от Covid-19 направлено на рассмотрение

в ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

3. Заявление принято к рассмотрению 03.02.2021, 12:19 Комментарий от ведомства:

Сообщение 166962*** от 2 февраля 2021 г. по теме Вакцинация от Covid-19 направлено на исполнение.

4. А это их дальнейший ответ, типа они мне звонили и не дозвонились,

пропущенных вызовов в телефоне нет, номер моего телефона соответствует номеру в базе Госуслуг:

Услуга оказана 13.02.2021, 10:17 Комментарий от ведомства:

Ваше сообщение 166962326 по теме Вакцинация от Covid-19 от 2 февраля 2021 г. рассмотрено.

Ответ ведомства: В ответ на Ваше сообщение о записи на вакцинацию против COVID-19

166962*** от 10 февраля 2021 сообщаем следующее.

Запись на вакцинацию против COVID-19 не проведена по причине:

Вам не смогли дозвониться (было сделано три звонка),

просим для записи в лист ожидания позвонить по телефону: 250-70-22.

Попробовал дозвониться по номеру телефона который они предоставили, ну это просто НЕ РЕАЛЬНО!

Даже вызов не проходит. Думаю нет, так не пойдет. Звоню в ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ и оставляю жалобу, что мне никто не звонил и по указанному телефону

для записи в лист ожидания дозвонится невозможно. И О ЧУДО!

Мне звонят с ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ и сообщают,

что я уже записан на 17 февраля 2021 года.

5. ВАКЦИНАЦИЯ:

Прихожу заранее за полчаса до назначенного времени.

Раздеваюсь в гардеробе, надеваю бахилы.

Поднимаюсь по лестнице на нужный этаж.

Что бы сделать вакцинацию, нужно пройти три кабинета (и прождать очередь в каждый из них).

В первом, сверяют данные и дают бумаги которые необходимо заполнить в актовом

зале (ручки там конечно есть, но рекомендую иметь свою).

Во втором, проверяют бумаги и производят осмотр, скорее формальность, но если сболтнешь

“лишнего “ типа “а у меня хронический танзилит” могут и горло посмотреть. А дальше

все зависит (по крайне мере в моем случае) от настойчивости. Вас начинают отговаривать,

типа “горло у вас красное, а если инфекция? а то как наложится?”, если сдадитесь, прививки вам

не видать. В моем случае хватило слов “горло у меня может весь год красное, и что теперь вообще

не делать прививку? И ДА, я АБСОЛЮТНО уверен, что НАДО делать”. В моем случае этого хватило

что бы перейти в третий кабинет. Температуру и давление не мерили, записали все с моих слов.

И НЕТ, я не хочу этим сказать, что надо скрывать противопоказания к прививке, просто, если вы уверены,

в том, что надо сделать прививку, то мне кажется надо быть настойчивее, или обдумать все заранее

и не записываться на вакцинацию совсем.

В третьем кабинете,взяли все мои бумаги, провели в процедурную, раздели до

пояса (снимать верхнюю часть одежды Улыбка). Прививка делалась в плечо. Укол весьма болезненный,

но терпеть можно. После этого сидишь перед входом в кабинет примерно полчаса (сам решаешь) и

ждешь критических последствий (типа анафилактический шок, или ещё чего такого).

В моем случае где в течении часа чувствовал как что то не очень жгучее растекается внутри плеча и затем

в сторону локтя. Голова была какая то “дурная” в течении примерно часов двух, но это субъективно, может

просто с непривычки – не каждый день вакцинируюсь Улыбка.

6. ПОСЛЕДСТВИЯ:

3 дня болело плечо, но в принципе это не критично. Температура не поднималась, других последствий

у меня не было. Но, слышал от знакомых, что не всем так везет, рассказали, что после прививки была диарея

и поднималась температура свыше 38, правда только один день, потом все нормализовалось.

Собственно пока это все, жду второй части прививки.

ДОПОЛНЕНИЕ:

На портале Госуслуги решил поделится своим мнением на их ответы мне (ну ссылка там есть –

“Поделитесь Вашим мнением о качестве предоставленного ответа”), по поводу,

“Вам не смогли дозвониться (было сделано три звонка)”, думал ни к чему не обязывает,

что называется хотел излить частичку гнева. Оказалось, что это полноценное обращение, на

которое они обязаны ответить. И я таки получил ответ:

Ваше сообщение 166962*** по теме Вакцинация от Covid-19 от 2 февраля 2021 г. рассмотрено.

Ответ ведомства: В ответ на Ваше сообщение о записи на вакцинацию против COVID-19 166962***

от 02 февраля 2021 сообщаем следующее.

Запись на вакцинацию против COVID -19 не проведена по причине:

Вы уже вакцинировались против COVID-19 17 февраля 2021

Что бы вы понимали, жаловался я на то, что меня не записали 13.02.2021, а ответ они мне

написали 19.02.2021. Походу о них есть машина времени, они 13.02.2021 уже знали, что меня

не надо записывать на вакцинацию, так как 17.02.2021 я уже вакцинировался Улыбка.

Вот такие чудеса науки и техники.

PS. Кто уже вакцинировался, пишите, как прошло, все ли нормально, ну и разные интересности, это будет в первую очередь интересно тем, кто еще не ходил или раздумывает, колоть или нет.

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