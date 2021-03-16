Рак, эмиграция в Израиль, служба в разведке: как сложились жизни юных актеров фильма “Приключения Буратино”

16.03.2021, 5:42, Разное

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

Главную роль режиссер отдал девятилетнему Диме Иосифову.

Ассистент Нечаева увидел в подземном переходе спешащих куда-то мальчика и бабушку.

Пожилая женщина тянула ребенка за собой. Под мышкой парень нес трубу, а в руке

держал коньки. Помощник режиссера догнал колоритную парочку и предложил

школьнику

Иосифову сняться в фильме.

Надо сказать, что Дима Иосифов не горел желанием

работать. Согласиться на роль его уговорили родители. На съемках ребенка

сопровождала мать. Однажды Нечаеву потребовалось подвесить Иосифова вниз

головой. Узнав о затее кинематографиста, женщина пришла в ужас и потребовала

привести дублера. Леониду Алексеевичу пришлось проявить смекалку. Он отправил

родительницу в магазин. Пока та делала покупки, Нечаев снял эпизод с висящим вверх

тормашками Буратино.

У исполнителя роли Пьеро с актерством тоже не сложилось. Работа

в картине Леонида Нечаева для Романа Столкарца была единственной. Впрочем, на

жизнь несостоявшейся звезде кино грех жаловаться – он выучился на медика и

эмигрировал в Израиль. Столкарц женат, у него четверо отпрысков. На новой

родине Роман работает педиатром.

Томас Аугустинас сыграл Артемона. В кино парень больше не

снимался. В 1985 году вместе с родителями он переехал в Канаду, где стал

бизнесменом.