Рак, эмиграция в Израиль, служба в разведке: как сложились жизни юных актеров фильма “Приключения Буратино”
16.03.2021, 5:42,
Разное
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Главную роль режиссер отдал девятилетнему Диме Иосифову.
Ассистент Нечаева увидел в подземном переходе спешащих куда-то мальчика и бабушку.
Пожилая женщина тянула ребенка за собой. Под мышкой парень нес трубу, а в руке
держал коньки. Помощник режиссера догнал колоритную парочку и предложил
школьнику
Иосифову сняться в фильме.
Надо сказать, что Дима Иосифов не горел желанием
работать. Согласиться на роль его уговорили родители. На съемках ребенка
сопровождала мать. Однажды Нечаеву потребовалось подвесить Иосифова вниз
головой. Узнав о затее кинематографиста, женщина пришла в ужас и потребовала
привести дублера. Леониду Алексеевичу пришлось проявить смекалку. Он отправил
родительницу в магазин. Пока та делала покупки, Нечаев снял эпизод с висящим вверх
тормашками Буратино.
У исполнителя роли Пьеро с актерством тоже не сложилось. Работа
в картине Леонида Нечаева для Романа Столкарца была единственной. Впрочем, на
жизнь несостоявшейся звезде кино грех жаловаться – он выучился на медика и
эмигрировал в Израиль. Столкарц женат, у него четверо отпрысков. На новой
родине Роман работает педиатром.
Томас Аугустинас сыграл Артемона. В кино парень больше не
снимался. В 1985 году вместе с родителями он переехал в Канаду, где стал
бизнесменом.
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