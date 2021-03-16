Суд оставил под арестом экс-помощника президента Абхазии Авидзбу

16.03.2021, 5:24, Новости дня

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Верховный суд Абхазии оставил в силе решение Сухумского городского суда об аресте бывшего помощника президента страны Ахры Авидзбы, обвиняемого в незаконном хранении оружия.

«Суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения жалобы адвоката Инги Габилаиа, защищающей интересы Авидзбы Ахры Руслановича, отказал в удовлетворении ее требований и оставил в силе постановление Сухумского городского суда от 7 марта 2021 года, в соответствии с которым Авидзба будет содержаться под стражей до 5 апреля», – цитирует решение суда ТАСС.

Накануне суд Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу. В Службе госбезопасности (СГБ) Абхазии заявили, что Авидзба и пятеро иностранцев, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота в республике.

Общественность самопровозглашенной Донецкой народной республики направила открытое письмо властям Абхазии с просьбой освободить Авидзбу.

Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года Авидзба подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.