Программу подготовки наблюдателей на выборах в Госдуму оценили в регионах

16.03.2021, 5:24, Новости дня

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Программа подготовки независимых наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму является уникальной и впервые настолько детально проработанной, сообщил директор Астраханского областного инновационного центра, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Кирилл Каюков.

«Настолько детальной программы по подготовке наблюдателей еще представлено не было. Она уникальна и тем, что позволяет на практике, которая, к слову, занимает большой блок программы, разобрать ошибки и алгоритмы поведения в нестандартных ситуациях, разобраться с типами и видами возможных нарушений», – отметил Каюков.

15 марта обучающая программа по подготовке наблюдателей к предстоящим выборам стартовала в Хабаровском и Краснодарском краях, а также Астраханской области. Семинары проводятся Общественными палатами регионов при поддержке Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, проект актуален как никогда: «наблюдатель в текущем электоральном цикле должен обладать значительно большим числом компетенций, что связано прежде всего с нововведениями в избирательной практике и попытками дискредитировать выборы».

«Миссия наблюдателя в текущем электоральном цикле значительно шире, чем была в предыдущем», – подчеркнула председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, комментируя стартовавший в регионе семинар по подготовке наблюдателей на выборах.

По мнению Поповой, главная цель семинара – показать избирателю выборы с объективной точки зрения «и ключевым звеном здесь является независимое наблюдение за выборами».

Напомним, масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах России. За два месяца с февраля по март должно пройти 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода.

Программа беспрецедентна по числу задействованных в ней участников и географии. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тыс. независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране. В феврале к учебе присоединились представители 15 партий, в числе которых три парламентские – «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».