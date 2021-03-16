Суд в Португалии признал законопроект об эвтаназии неконституционным

16.03.2021, 5:24, Новости дня

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Конституционный суд Португалии признал проект закона об эвтаназии противоречащим конституции, пишут СМИ.

Парламент Португалии проголосовал за документ, разрешающий эвтаназию, в январе, но президент страны Марселу Ребелу не подписал законопроект, а направил в конституционный суд. Суд, сославшись на «неприкосновенность человеческой жизни», решил, что инициатива противоречит конституции. Теперь документ вернется в парламент, депутаты смогут изменить формулировки.

В нынешней версии запрашивать эвтаназию предлагается разрешить совершеннолетним гражданам или лицам, имеющим вид на жительство в Португалии. Эвтаназию хотят разрешить для пациентов с терминальной стадией заболевания или страдающих от непереносимых болей. Португалия может стать четвертой страной в Европе и седьмой в мире, разрешившей эвтаназию, передает ТАСС со ссылкой на Expresso.

В декабре в Испании депутаты нижней палаты парламента приняли законопроект, разрешающий эвтаназию. В октябре министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге выступил с инициативой разрешить проведение эвтаназии неизлечимо больным детям в возрасте от года до 12 лет.