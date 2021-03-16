Мнение: Островок свободы и трансгендеры

16.03.2021, 4:48, Разное

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Наш виртуальный мир, состоящий из самых разных соцсетей, сейчас настолько зажат, что можно только диву даваться. Мы просто не хотим думать о собственной несвободе.

Но я вот прикинул сегодня – и только присвистнул. Вот вчера, меньше суток назад, я вдруг опубликовал пост про трансгендерную девочку из Канады. Потом вдогонку с утра – еще два. Ни на какой особый резонанс не рассчитывал – ведь известно, что наших людей из интернета события в других странах волнуют мало, про иностранцев народ не очень любит читать.

Оказалось – ошибся: у трех постов «про трансгендеров» менее чем за сутки набралось на троих сильно больше тысячи комментариев, прочитало – более 10 тысяч человек. То есть, как ни странно, тема задела за живое, людям оказалось интересно это обсудить и даже поругаться – несмотря на то, что речь не о России, а о какой-то Британской, прости господи, Колумбии и абсолютно нерусской семье там (в провинции в Канаде).

С одной стороны – круто. А с другой – я вдруг внезапно осознал, что такое бурное и содержательное обсуждение могло состояться ТОЛЬКО в Живом Журнале. И больше нигде! Если бы я поместил эти посты в Твиттере, Фейсбуке, Инстаграмме, если бы я начитал их для Ютуба – никакого бы обсуждения НЕ БЫЛО. И даже не потому, что никто бы заинтересовался – черт его знает; скорее всего, никто бы заинтересоваться просто не успел. Потому что такой пост сами сети снесли бы почти сразу после публикации, а автора (то есть меня) – отправили бы в бан.

А если бы кто-то успел и попытался бы делать перепосты – то сами платформы снесли бы и перепосты тоже, а их авторов тоже бы забанили.

Всё по единственной причине – по той, что проблема трансгендеров тут обсуждается не в жанре «Славься!», не с позиций абсолютного одобрения любых практик по смене пола. Это бы однозначно расценили бы как «хейт», «гонения меньшинств» и, наверно, расизм.

Никто ничего не стал бы обсуждать – и не позволил бы никому другому. За саму попытку что-то обсудить юзеров подвергли бы санкциям и банам.

И ровно та же ситуация – в СМИ. Канадские и американские читатели уже пожаловались, что саму историю девочки-трансгендера можно обнаружить только на достаточно консервативных, «альт-райтовских» ресурсах – а все мейнстримные про такое просто НЕ СООБЩАЮТ. То есть – тема абсолютно табуирована, про трансгендеров и операции «смены пола» можно только как о покойниках – или хорошо, или ничего. Подвергать сомнению хоть какие-то практики вам просто НЕ ДАДУТ. Единственное исключение – наш отмороженный Живой Журнал, и то, видимо, только потому, что его, как считается, никто не читает.

Вот во что сегодня выродилась пресловутая «свобода соцсетей» и вообще «свобода интернета». И даже особо нахваливать Россию тут тоже не приходится. Я прикинул, по своему опыту – а можно было бы разместить любой из трех моих постов в Яндекс.Дзен? И тут же понял – тоже хрен. В самом лучшем случае Дзен просто отказался бы эти посты «продвигать» (то есть рекомендовать читателям), а в худшем (и наиболее вероятном) тамошние роботы их бы всех также удалил, а юзера бы подверг также блокировке. За что? Да хотя бы за слово «секс», за слово «педофилия»… и еще за «отсутствие позитива» (тоже вполне официальное обвинение на Дзене).

Остается еще Телеграм, пожалуй. Но с Телеграмом своя засада: там мои посты бы просто не уместились – у Телеграма маленькая емкость для одного сообщения. Так что пришлось бы «порезать» каждый из постов на 4-5 частей – это само по себе очень мешает прочтению. Телеграм тоже не особо годится.

Вот в такой мы сейчас заднице – соцсети держат за горло и сами решают, что нам можно, а что нельзя обсуждать. Трансгендеры? Трансгендеров нельзя.