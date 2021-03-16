Мнение: О секретном плане Путина на ближайший год

16.03.2021, 4:46, Разное

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

Всё идёт по плану ©

И это не шутка. Люди знающие и понимающие приходят к выводу, что все события последних месяцев в России, начиная со смены кабинета министров и объявления трансфера власти, не случайны и не хаотичны. Напротив, они укладываются в чёткий и жёсткий сценарий. Причём собственно транзит – не самоцель.

Речь идёт о намного большем.

Конечно, любой план имеет изъян – в том смысле, что уже начало запланированных действий меняет реальность не всегда предсказуемым образом, и новые условия могут не вписаться в запланированный сценарий. Но нынешний российский президент Владимир #Путин очень даже недаром считается тефлоновым, и пока ему удаётся не сильно отклоняться от задуманного.

Ему и всей ведомой им России.

Конечно, здесь не сам гражданин России Путин В.В. 1952 г. р., временно проживающий в Москве имеется в виду. Сценарий разработал и реализует, скорее, «коллективный Путин» – группа соратников и единомышленников из высшего руководства, причём не всегда наделённых официальными властными полномочиями, но располагающих немалыми ресурсами.

Исходно предпосылок для разработки секретного плана было две.

Первая – #Россия оказалась экономически и геополитически в западне. В экономике её накрыла хорошо известная профессионалам ловушка среднего дохода, следствием которой стала многолетняя стагнация с элементами кризиса. Вторая – геополитически РФ попала в жернова между двумя центрами силы – «нисходящим» и «зарождающимся», конкуренция которых определяет все глобальные расклады в XXI столетии.

Как следствие, Россия оказалась в положении, когда её распад, частично под влиянием внешнего воздействия, стал намного более реальным, чем даже 20 лет назад, в период обострения региональной вольницы. И теперь страну просто нужно спасать.

По плану.

Наивно думать, что этот процесс пущен на самотёк. Ясно, что он пройдёт не по накатанному сценарию, не по принципу копирования транзита Ельцин-Путин или Путин-Медведев. Такая операция сегодня уже не пройдёт. А если и пройдёт, то для вида. События будут выглядеть неожиданными, но на самом деле это будет сценарий.

Может ли что-то пойти не так? Может. Но с высокой вероятностью все пойдёт по плану. Элементы реализации этого плана видны уже сейчас. Невооружённым взглядом. Но не всем. С другой стороны, сколько ещё можно скрывать наличие подобного плана? Полгода-год, не более. Потом очень многое станет очевидно и ежу. Но не сейчас.

А вы видите элементы плана в текущих событиях? Наблюдаете их неумолимую логику и внутреннюю связь?

Или считаете, что всё идёт просто так?

—