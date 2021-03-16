В мире: Израиль рассчитывает на Россию в деле легендарного разведчика

16.03.2021, 4:34, Новости дня

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Появляются все новые признаки того, что Израиль рассчитывает с помощью РФ реализовать давнюю задачу – вернуть на свою территорию тело легендарного разведчика Эли Коэна. Откуда возникли такие предположения, действительно ли РФ может помочь Израилю и куда исчезло тело знаменитого израильского шпиона?

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметила его слова о сотрудничестве с Россией по вопросу о возвращении в Израиль тела казненного в 1965 году в Дамаске израильского разведчика Эли Коэна. В Израиле этого человека считают величайшим шпионом всех времен и народов, его именем названы улицы и даже горный хребет. А все потому, что Коэну удалось в свое время внедриться в самое сердце одного из главных политических противников Израиля – Сирии, он был личным другом сирийского президента Хафеза Асада. И возвращение тела Эли Коэна в Израиль – государственная задача первоочередной важности. Кроме того, этого требуют и религиозные каноны иудаизма.

Ранее Нетаньяху в интервью военной радиостанции «Галей ЦАХАЛ» сказал: «Я могу сказать относительно Эли Коэна, что мы не прекращаем поиски его останков. Я не говорил и не могу сказать, что мы делаем это посредством России, но мы и не мешаем». Такое витиеватое высказывание действительно надо как-то объяснять и прояснить. Канцелярия премьер-министра, подумав пару дней, перевела: Нетаньяху имел в виду, что усилия по возвращению останков Эли Коэна продолжаются постоянно и не связаны с российскими властями. Понятней не стало.

Не слишком информативным был и официальный комментарий посольства РФ в Израиле. «В посольстве нет информации о конкретных мероприятиях наших военных в Сирии, но, в принципе, мы все знаем, что РФ и ее представители в странах региона всегда откликаются на просьбы израильского руководства по решению тех или иных гуманитарных вопросов, в том числе и по поиску останков израильских солдат», – сказал посол Анатолий Викторов, передает РИА «Новости».

Посол добавил, что не может подтвердить или опровергнуть, «участвуют ли российские представители по конкретно этому эпизоду». «В принципиальном плане мы всегда готовы пойти навстречу израильским коллегам в решении гуманитарных вопросов», – отметил Викторов.

Дело в том, что еще в начале феврале этого года Нетаньяху и министр обороны Израиля Бени Ганц провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу, в ходе которых, как передает израильская печать, «просили оказать содействие в некоем гуманитарном вопросе». С этого момента все и завертелось. И сперва Нетаньяху вроде даже как подтвердил, что Израиль сотрудничает с Россией в деле возвращения тела Эли Коэна в Израиль. Но когда общественность стала требовать конкретики, ему пришлось произнести нечто неопределенное.

Кроме того, Тель-Авиву невыгодно афишировать российское посредничество или же прямое участие РФ в деле о возвращении тела Эли Коэна. Нетаньяху настаивает, что Израиль справится самостоятельно, чем и вызван странный пафос его высказывания. При этом в самом Израиле ответственным за возвращение тела Коэна считается МОССАД, а не армия. А вера во всесилие МОССАДа – один из государствообразующих мифов Израиля, хотя с формальной точки зрения Эли Коэн работал на АМАН – военную разведку.

Этому мифу, правда, противоречит то, что Израиль вот уже более пятидесяти лет пытается найти тело Коэна, но сделать ничего не может. И, по сути, даже к русским приходится обращаться. Первое обращение в Москву по поводу поисков тела Коэна случилось еще в 2011 году, сразу же после начала гражданской войны в Сирии.

В 2018 году МОССАД вернул в Израиль часы Эли Коэна, которые с максимальной торжественностью были переданы его вдове Наде. Как это принято в Израиле, все это было подано как великолепная спецоперация израильской разведки. Однако, по косвенным признакам, МОССАД просто выкупил артефакт на каком-то интернет-аукционе. Где их взял продавец – другой вопрос. Единственное, что действительно надо было сделать – это убедиться в подлинности часов, которые Эли Коэн носил до самого ареста сирийцами в январе 1965 года.

Много шуму наделало и недавнее появление российских военных специалистов в лагере палестинских беженцев «Ярмук» недалеко от Алеппо. Район оцепили и никого туда не пускали.

У «Ярмука» заметили даже спецлабораторию по работе с ДНК. В Израиле сразу сложили два и два. Появились публикации, что именно в «Ярмуке» могут находиться тела не только Эли Коэна, но и израильского летчика Рона Арада. Кроме того, список пропавших без вести за время всех арабо-израильских войн довольно длинный. Так можно весь «Ярмук» перекопать.

В 2019 году уже появлялись сообщения, что гроб с телом Коэна был якобы вывезен российскими военнослужащими куда-то вообще за пределы Сирии. Москва тогда очень резко отреагировала на эту утку. Попутно выяснилось, что Израиль пытается играть на всех инструментах сразу: Надя Коэн рассказала, что в том же 2011 году ныне покойный глава МОССАД Меир Даган обращался за помощью в деле Коэна к американцам.

В реальности в Израиле даже не знают, где находится тело Эли Коэна. Шесть дней оно провисело на площади в Дамаске, а затем в присутствии главного раввина Дамаска было захоронено с соблюдением всех обычаев на местном еврейском кладбище. Через несколько лет спецгруппа МОССАДа предприняла попытку выкопать гроб с телом Коэна, однако операция провалилась. После этого сирийцы решили спрятать тело Коэна, чтобы избежать в дальнейшем силовых попыток его выкрасть.

По самой распространенной версии, гроб с телом Коэна находится в подземном бункере на территории одного из военных объектов в Дамаске. Предположительно, это штаб 70-й танковой бригады.

Есть и другие версии. Совсем недавно на фоне активизировавшихся слухов о российско-израильском сотрудничестве появилось интервью бывшего главы канцелярии президента Сирии Хафеза Асада. Мунаджар Мусли сообщил, что Эли Коэн якобы похоронен в квартале Дамаска под названием аль-Маза. «На этом месте стоят дома, проложены улицы и разбиты сады». Правда, если внимательно прочитать интервью Мусли, то создастся впечатление странной сказки. Например, он утверждает, что Коэн вообще ничего серьезного не передал Израилю, страшно раскаивался и вел с ним, с Мусли, задушевные беседы перед казнью. Особенно весело читать те пассажи Мусли, в которых он утверждает, что его шеф Хафез Асад лично разоблачил израильского разведчика. Сперва Асад-старший якобы заметил, что того у «еврейские черты лица» (это просто не так), а затем заставил его прочесть фатиху (первую суру Корана, символ веры в исламе) и назвать пять столпов ислама. И якобы Коэн не смог этого сделать.

Вообще-то Эли Коэн родился в египетской Александрии, а арабский язык был разговорным в его семье. Его даже изначально не взяли в МОССАД, поскольку он не умел говорить на разговорном иврите, а знал только письменный язык Торы. Человек удивительных способностей и уникальной памяти, он в деталях знал Коран. И после таких «восточных сказок» сложно доверять какой-либо информации за авторством Мунаджара Мусли, даже если фантастический рассказ о разоблачении Коэна лично Асадом-старшим всего лишь привычка придворного воспевать халифа, а не сознательная попытка дезинформации.

Кстати, Асад-старший настолько доверял своему личному другу Коэну (по документам Камаль Амин Таабес), что даже собирался включить его в расширенный список своих наследников вместе с сыновьями. И довольно долго отказывался верить в то, что его лучший друг – не просто предатель, а еще и внедренный еврей. Да и сама публичная казнь Коэна была следствием личной обиды Хафеза Асада, которого не сдержали даже просьбы Москвы «вести себя цивилизованно».

Некий другой неназванный источник недавно сообщил, что Асад-старший в какой-то момент решил передать израильтянам тело Коэна, но оказалось, что никто не знает, где оно находится. Потеряли. В арабском мире, конечно, много бардака и неразберихи, но все-таки не до такой степени.

Все это – информационный «белый шум», призванный прикрыть реальность. Создается впечатление, что идет некая торговля, в которой РФ вполне может выполнять роль посредника.

Такие гуманитарные жесты очень важны, и их нельзя рассматривать только в контексте практической политики. И РФ уже неоднократно оказывала подобную гуманитарную помощь еврейскому государству. По большому счету сирийцам совершенно ни к чему хранить где-то в бункере старый гроб. Просто они хотят что-то получить взамен.

Но если РФ все-таки участвует в деле поиска и возвращения в Израиль тела Эли Коэна, то возникает «вопрос на полях». Япония много чего хочет и пытается добиться от России. Так почему бы не поставить вопрос о возвращении в Россию тела Рихарда Зорге? До настоящего времени его могилу поддерживали исключительно частными инициативами, в том числе и его гражданской жены Исии Ханако. В 2019 году министр обороны РФ Сергей Шойгу, находясь с визитом в Токио, возложил цветы на могилу разведчика на кладбище Тама, но переговоров о возвращении его праха в Россию не велось.

Конечно, это несравнимые случаи, если закапываться в детали. Но если бы Исии Ханако не опознала Рихарда Зорге и на собственные деньги не перезахоронила бы его в Токио, то сейчас точно так же пришлось бы вести разговоры о поисках его останков.

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