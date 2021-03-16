 

Британия решила не полагаться на «устаревающую международную систему»

16.03.2021, 4:34, Новости дня
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Во вторник глава британского правительства Борис Джонсон представит комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанный на период до 2030 года.

В канцелярии премьера сообщили, что в «100-страничном документе совместно рассматриваются вопросы национальной безопасности, внешней политики и подхода к мировой экономике». Кроме того, в обзоре раскрыта «концепция развития до 2030 года». Обзор станет самым полным анализом указанных вопросов, проводившимся Британией за последнее десятилетие, передает ТАСС.

Джонсон собирается объявить, что его страна «будет играть более активную роль в поддержании международного порядка». Лондон намерен показать, что «либеральная демократия и свободные рынки остаются наилучшей моделью для социального и экономического прогресса человечества». При этом Британия «не может полагаться на все более устаревающую международную систему, чтобы защищать свои интересы и продвигать свои ценности», поэтому хочет «формировать более открытый международный порядок».

В обзоре будет сказано о том, что «новые силы» пытаются «подорвать открытые и либеральные международные системы, которые появились после завершения холодной войны». При этом конкретные страны не называются. 

Напомним, СМИ сообщали, что Лондон объявит Россию «самой большой угрозой». В документе также идет речь о Китае, который назван «конкурентом». Уточняется, что в обзоре изложены планы по увеличению расходов на наступательный потенциал Британии в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину.



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