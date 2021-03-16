 

Депутат Бундестага заявил о легитимности референдума в Крыму

16.03.2021, 4:34, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

«Аннексии» или «оккупации» Крыма не было, референдум о воссоединении с Россией соответствовал международному праву, сообщил депутат парламента Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»).

Он заявил, что «считать Крым аннексированной и оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция». Гердт подчеркнул, что «референдум был вполне легитимным». Он отметил, что если и «были вопросы, сколько процентов «за», сколько «против», то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат».

При этом Гердт заявил, что украинские власти, если бы «считали крымчан своим народом», «не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции». Киев сделал «все, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины». Как сообщил депутат, «обратного пути для Крыма нет и не будет», передает РИА «Новости».

Он считает, что Запад не хочет признавать воссоединение Крыма с Россией, поскольку придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать поражение своей военно-политической доктрины. Гердт считает, что «вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан – признано», когда на Западе «сменится политическая элита».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / МИД Чехии не комментирует информацию о сотрудничестве российского журналиста Сафронова с чешскими спецслужбами

01.07 / Явка на голосовании по Конституции за шесть дней составила 55,22%

29.09 / Верховный Суд отклонил иск Насирова к медику, дававшему в райсуде Киева показания о его здоровье

29.09 / Сравнение с США — худшее оскорбление для стран третьего мира

17.02 / Начало общедоступной вакцинации в США пришлось сдвинуть на конец весны

08.12 / На Западе оценили численность российского парка военной авиатехники

24.06 / “Заряженный” кроссовер Mercedes-AMG GLA появился в России

26.01 / Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады «Я – профессионал»

10.01 / Марка Hyundai отзывает с рынка Китая 2591 неисправный электромобиль

15.12 / Исследователи сравнили организацию протестов в Белоруссии и Венесуэле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска