Стратегия Асада по предотвращению превращения себя и Сирии в марионетку России и Ирана

16.03.2021, 4:14, Разное

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By Abdullah Al-Ghadhawi March 11, 2021

Недавние шаги Башара Асада в сфере безопасности показывают, что у сражающегося сирийского президента еще есть козыри, чтобы сохранить свою власть, несмотря на все те мощные рычаги влияния которые он предоставил Ирану и России, чтобы обеспечить выживание своего режима в гражданской войне.

Несмотря на все, что говорят о слабости и неспособности сирийского президента управлять страной в одиночку, он все еще удерживает власть, несмотря на посягательства на неё своих российских и иранских союзников и, как это делал его покойный отец, использует секретное оружие режима – службы безопасности и их сектантскую структуру. Это оказалось ключом к сохранению ядра режима и обеспечению выживания Асада.

Кадровые изменения в службе безопасности

В июле 2019 года Асад внес провел изменения в высших эшелонах своих сил безопасности, что заставило многих наблюдателей задаться вопросом, не теряет ли он контроль над своими спецслужбами в пользу своих российских и иранских благодетелей. Изменения были сочтены значительными, поскольку затронутые подразделения отвечали за активные военные и разведывательные операции, в которых активно участвуют как Россия, так и Иран. Тем не менее, эти изменения наглядно показали, как аль-Асад может перемещать своих сторонников, с одобрения РФ и Ирана, для усиления его власти над наиболее важными структурными элементами своего режима. Неконтролируемое влияние Ирана и РФ в Сирии делает Асада уязвимым для воли и решений его иностранных союзников. Проводя перестановки в высших эшелонах служб безопасности, он укрепляет свой собственный доверенный внутренний круг.

Генерал-майор Али Мамлюк, этнический черкес-суннит, стал заместителем главы по вопросам безопасности, а алавит Кифах Мельхем был назначен главой Управления военной разведки – наиболее важной должности в сфере безопасности в Сирии. Исторически аппарат военной разведки возглавляли офицеры-алавиты, потому что это самый крупный и могущественный институт в Сирии, контролирующий все части армии и обладающий широкими полномочиями. Руководство исторически могущественной разведкой ВВС было возложено на генерал-майора Гассана Исмаила, алавита из Тартуса – того же города, что и Мельхем, – что подчеркивает необходимость того, чтобы двумя взаимодополняющими органами управляли сторонники Асада. Хусам Лука, суннит из сельской местности Алеппо, был назначен главой государственной безопасности. Бригадный генерал Сухайль аль-Хасан, ранее известный как командующий «Силами тигра» ) и, возможно, самый известный из друзей РФ на высоких военных постах, был выведен из круга людей принимающих решения.

Затем, в начале этого года, Асад назначил Талала Махлуфа и Амера аль-Хамави из секты алавитов на должности в Специальном военном и Личном кабинетах соответственно. По отдельности эти посты не имеют большого значения в сирийской системе безопасности, но вместе с четырьмя другими спецслужбами они составляют оплот, удерживающий Асада у власти. Управление политической безопасности было передано другому суннитскому деятелю, Насеру аль-Али (назначение суннитских фигур руководителями политической безопасности и государственной безопасности является обычным делом, восходящим к Хафезу аль-Асаду – еще одно свидетельство того, что Башар аль-Асад тщательно следует стратегии политики безопасности, которую использовал его отец).

Наблюдатели и аналитики говорили о влиянии Ирана и РФ на эти изменения в системе безопасности – анализ основан на изменениях, произошедших в 2019 году. В конце 2020 года Асад начал тихо, отложив другие дела, проводить кардинальные перемены в службах безопасности. Аль-Али был уволен, а сроки полномочий Мельхема, Исмаила и Луки были продлены на один год.

Сирийские и региональные наблюдатели, которые наблюдали за борьбой РФ и Ирана за власть над Асадом в июле 2019 года, недооценили степень, в которой это фактически работало на пользу сирийскому президенту. Изменения, произошедшие в июле 2019 года в высшем руководстве служб безопасности, фактически отразили стратегию Асада после окончания активных военных операций – вознаградить офицеров, которые присягнули его режиму и защитили его от народного восстания.

Аль-Асад сохраняет контроль

2021 год пока что показал, как Асад реализует свою стратегию, чтобы остаться у власти, сохранить контроль над страной и снизить возможности России. и/или Ирана совершить переворот против него. Он произвел тихие изменения на высшем уровне своих военных и разведывательных служб без той шумихи в СМИ, которая возникла после изменений в июле 2019 года. Перебежчик из службы безопасности, который предпочел остаться анонимным, предположил, что Асад перешел к внесению новых изменений в службы безопасности, которые находятся вне влияния РФ и Ирана, в частности, военную разведку, разведку ВВС и некоторые подразделения армии. Изменения предполагают, что аль-Асад играет в долгую игру, чтобы оставаться у власти и что у него есть четкая дорожная карта для работы со службами безопасности, а также укрепления своих позиции среди военных сторонников.

В целом, для сирийского режима это довольно необычно – объявлять об изменениях в системе безопасности в разведывательных службах, если только специально организованные утечки. Однако на этот раз никакой утечки информации об изменениях не произошло, хотя службы безопасности ожидали проведения кампании по чистке в начале 2021 года.

Назначения в военной разведке

Следующая серия изменений, похоже, нацелена на военную разведку, поскольку это единственный орган, уполномоченный иметь дело с ополченцами, мобилизованными из Ирана . Аль-Асад, вероятно, не хочет, чтобы какой-либо военный деятель оставался надолго на этой руководящей должности, чтобы помешать ему установить особые отношения с иранцами, которые могли бы сделать его более лояльным Тегерану, чем режиму. Более того, в конце 2018 года Аль-Асад объединил все ополчения, которые сражались на земле, в рамках военной разведки и дистанцировал Службу разведки ВВС от этих ополченцев. Эти шаги сделали военную разведку самой мощной среди всех служб безопасности режима.

Срок полномочий Мельхема, начальника Управления военной разведки, был продлен всего на год, а это означает, что он должен покинуть свой пост в 2022 году. То же самое касается Исмаила, директора разведки ВВС. Кроме того, аль-Али, директор политической разведки, был уволен, а генерал-майор Хусам Искандар остался директором государственной безопасности, которая отвечает за примирение на местах и юг Сирии .

Среди этих изменений, которые скоро будут завершены, – назначение генерал-майора Малика Хабиба главой отделения военной разведки в регионе Бадиа, где он ранее служил бригадным генералом. Это отражает заинтересованность сирийского режима в обращении вспять завоеваний Исламского государства в регионе Бадия, где газовые месторождения могут быть в пределах досягаемости организации. Дейр-эз-Зор – это стратегический район, в котором продолжается присутствие ИГИЛ.

Еще одна причина для такого акцента заключается в том, что режим Асада демонстрирует, что Сирия тоже способна бороться с ИГИЛ. Наивысшее воинское звание главы отделения военной разведки в регионе Бадиа раньше было на уровне бригадного генерала, но Асад повысил это звание до генерал-майора. Это может быть способом для Асада сигнализировать, что его режим имеет общую цель с новой администрацией президента США Джо Байдена после того, как Пентагон объявил в феврале, что силы США в Сирии сосредоточены на борьбе с ИГИЛ, а не на защите нефтяных месторождений.

Назначения в Президентском дворце

Другим кадровым изменением в структуре безопасности режима является замена директора военной канцелярии в президентском дворце генерал-майора Ваджиха аль-Абдуллы на соратника-алавита и близкого помощника Асада генерал-майора Талала Махлуфа. Эта позиция считается одной из самых чувствительных и играет важную роль в принятии военных решений. Махлуф, бывший командующий Республиканской гвардией , по материнской линии связан с Асадом и близок ему и его брату, военачальнику Махеру аль-Асаду.

В личном кабинете президентского дворца Амер аль-Хамави заменил своего товарища-суннита Мухаммада Диба Даабула, который, как сообщается, был отстранен от принятия решений по состоянию здоровья. Благодаря этим изменениям Асад сохранил ту же сектантскую структуру, которую установил его отец, заменив алавитов другими алавитами, а суннитов – другими суннитами.

Значение изменений

Вышеупомянутые изменения объясняют менталитет сирийского режима и его план в отношении филиалов этих силовых структур в остальной части региона. Основные службы безопасности – военная разведка, разведка ВВС, государственная безопасность и политическая безопасность – и высшие офицеры президентского дворца, особенно личный кабинет, составляют прочную основу режима Асада. При заполнении этих позиций применялась давняя логика защиты от переворота, с железным обычаем, что военная разведка и разведка ВВС возглавляются алавитами, поскольку бюро военной разведки полностью контролирует армию, тем самым позволяя режиму защитить себя. в военном отношении.

Хафез аль-Асад сосредоточился на военной разведке и разведке ВВС и не уделял так много внимания службам государственной безопасности и политической безопасности. Он сделал традицией подчинять эти отделения суннитам, потому что эти отделения менее могущественны и потому, что Управление политической безопасности связано с Министерством внутренних дел; Башар Асад следовал этому обычаю.

Некоторые члены режима, которые предпочли не называть своего имени, напротив, объяснили предстоящие изменения в системе безопасности желанием аль-Асада избавиться от всех офицеров, причастных к коррупции и взяточничеству, чтобы улучшить условия внутренней безопасности в стране и послать сигнал сирийцам, общественным элементам и сторонникам режима, что он может ограничить власть спецслужб. Хотя коррупция в Сирии процветает на всех уровнях, Асад проводит различие между разными типами. Широко распространенная внутренняя коррупция – наименьшее беспокойство Асада, и у него нет желания бороться с ней. Однако коррупция в аппаратах безопасности и разведывательных бюро делает Асада уязвимым для дальнейшего иранского и российского проникновения через подкуп офицеров и высокопоставленного персонала.

Ограничение российского влияния

С тех пор, как в сентябре 2015 года началось российское военное вмешательство в Сирии, РФ приступила к реорганизации Сирийской арабской армии (САА), чтобы она могла надежно сражаться в крупных сражениях вместе с российскими советниками. РФ также начала перестраивать структуру САА , добавляя такие дивизии, как 5-й корпус, который теперь считается находящимся в непосредственном подчинении России. РФ также сыграла важную роль в назначении высших руководителей САА.

Назначение бригадного генерала Асеф аль-Дикра, возглавляющего Отделение 293, подразделение, отвечающее за все продвижение по службе и вопросы, связанные с офицерским корпусом в САА, является ярким примером вмешательства РФ в кадровые решения в высших эшелонах САА. Однако аль-Дикр, который пять лет учился в РФ и свободно говорит по-русски, был быстро вытеснен из-за конфликтов внутри армии и стремления Асада избавиться от российского надзора. Если целью РФ было ослабить Асада, она совершила ошибку, сосредоточив внимание на САА и не обратив внимания на службы безопасности и офицеров, размещенных в президентском дворце.

Асад последовательно пытался удержать службы безопасности от влияния русских и иранцев из-за той важной роли, которую эти службы играют в сохранении власти режима. РФ больше не имеет широкого влияния в этих секторах, особенно после того, как Управление военной разведки, которое сейчас полностью контролируется Асадом, наблюдает за военным истеблишментом. Нет никаких публичных упоминаний о каком-либо российском влиянии в разведывательном истеблишменте, особенно в четырех основных службах безопасности режима.

Аль-Асад недавно, пытаясь свести к минимуму влияние России, ограничил влияние РФ и на военные назначения. Например, генерал-майор Зайд Салех, глава комитета безопасности в Идлибе и один из высокопоставленных офицеров САА, близких к русским, был уволен 5 января этого года. А в феврале Асад назначил генерала алавита Хайтама Бараката начальником штаба суннитского генерал-майора Низара Ахмеда аль-Хадера, русского кандидата на должность командующего 17-й дивизией, который был назначен только в декабре 2020 года. Смелый шаг – прямой вызов России, которая дает Асаду прямой контроль над деятельностью 17-й дивизии.

Даже бригадный генерал Сухейль аль-Хасан, лидер «Сил тигров», которые контролируются и консультируются Россией, больше не играет важной роли в САА. Это связано с сокращением масштабов крупных военных операций и недовольством других офицеров САА его влиянием, которое режим использовал для ослабления аль-Хасана. Пример аль-Хасана важен, потому что он демонстрирует, как аль-Асад может подорвать попытки РФ использовать СAA для ослабления своего личного контроля над своим режимом.

Взялся за Иран

Асад также работал над уменьшением влияния Ирана, особенно в том, что касается использования Ираном ополченцев для создания параллельных структур безопасности, не связанных с его режимом. В качестве первого шага аль-Асад назначил военную разведку подразделением, которое занимается поддерживаемыми Ираном ополченцами, ливанской «Хезболлой» и так называемыми «вспомогательными силами», ранее известными как Шабиха, которые находятся под контролем Ирана. Этот шаг предназначен для организации боевых действий на земле через подразделение военной разведки и снижения контроля Ирана.

В сентябре 2020 года аль-Асад предпринял попытку изгнать арабских боевиков из Национальных сил обороны – группы контролируемых Ираном ополченцев, сформированной в 2013 году, в которую входят боевики из Египта, Туниса и других арабских стран. Возможно, видя в них угрозу, более лояльную к Ирану, чем к Сирии, Асад приказал арабским боевикам уйти с фронтов, чтобы их можно было отправить домой.

Интересно, что генерал-майор Бассам Мерхедж аль-Хасан, бывший командующий Национальными силами обороны и близкий соратник Асада, курировавший важные портфели, такие как химическое оружие в Сирии, был исключен из САА. Несмотря на то, что аль-Асад выбрал аль-Хасана для надзора за Национальными силами обороны и наблюдения за действиями Ирана в Сирии, аль-Асад считал его слишком близким к Ирану. За последний год иранские официальные лица посетили Сирию чаще, чем когда-либо, потому что ни один сирийский военноначальник, находящийся под иранским контролем, не остается на влиятельных постах.

Смещение Аль-Хасана является еще одним свидетельством усилий режима заблокировать каналы влияния Ирана в Сирии и заставить все сообщения проходить через подразделение военной разведки. В то же время режим движется к роспуску всех сирийских ополченцев, обладающих некоторой независимостью от САА, путем слияния их с 5-м корпусом, отправки их в Ливию или поручения им сражаться с ИГИЛ вместе с иранскими ополченческими бригадами на востоке Сирии .

Хотя зависимость Асада от РФ и Ирана с годами росла, сирийскому лидеру удалось избежать превращения себя и Сирии в марионетку Москвы и Тегерана. Сирийский президент в значительной степени добился этого благодаря ловкой стратегии ограничения российского и иранского влияния на свои силы безопасности, передав своим разведывательным службам надзор за вооруженными силами. Назначая лояльных алавитов и (в меньшей степени) суннитских офицеров и командиров на критически важные должности, клан Асада на протяжении десятилетий смог защитить свой режим от переворота. Поэтому важно следить за этими многочисленными службами безопасности, поскольку режим изо всех сил пытается справиться с экономическим кризисом .

Abdullah Al-Ghadhawi

Абдулла Аль-Гадхави на протяжении многих лет проводил обширные полевые исследования в восточной Сирии и часто общается с курдскими и арабскими лидерами, а также знаком с деятельностью Исламского государства на местах. Аль-Гадави – сирийский журналист и аналитик из Дейр-эз-Зора, который более десяти лет освещал Сирию и Ближний Восток, в том числе для саудовской газеты Okaz и Chatham House в Лондоне.

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