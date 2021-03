Мнение: Внешнюю политику США определяют экономика и политика, и она имеет мало общего с правами человека

16.03.2021

Байден все меньше возмущен Мухамедом бин Салманом (МБС)

После больших ожиданий, правительство США обнародовало рассекреченный отчет ЦРУ на 4 страницах – выводы об убийстве Джамаля Хашоджи.

Отчет прямо винит наследного принца Мухамеда бин Салмана (МБС) – фактического правителя Саудовской Аравии – в этом преступлении. Ответ ясно связывает убийство Хашоджи с другими преследованиями МБС саудовских инакомыслящих, но не дает никаких деталей – возможно, чтобы дополнительно политически защитить наследного принца. В ответственности МБС за это убийство (и за все преступления Саудовской Аравии при короле Салмане) никогда не было сомнений. Но всегда стоит относиться со здоровым недоверием к любым отчетам спецслужб США, рассекреченным по политическим причинам.

Правительство Байдена и его сторонники прославляют этот отчет как доказательство его решимости увязать внешнюю политику с правами человека.

Дружки Картера и диктаторы

Но это не в первый раз, когда президент США увязывает внешнюю политику с правами человека. Картер хвалился свой защитой прав человека на посту президента, хотя известно, что он продвигал Анвара Садата, саудовского наследного принца Фахда, Зия-уль-Хака в Пакистане и шаха Ирана, не считая многих других диктаторов, которых США вооружали и поддерживали во время Холодной войны (после тоже).

Картер до сих пор числит Садата серди своих лучших друзей и вдохновляющих примеров, хотя Садат был одним из худших диктаторов в истории Египта (до момента, когда США назначили другого своего протеже –генерала Аль- Сиси – в 2014 году).

Когда Трамп перестал притворяться, что президенты США – правозащитники, это было приятной неожиданностью. Трамп был честнее других президентов, он признал, что внешнюю политику США определяют экономика и политика, и она имеет мало общего с правами человека и демократией.

Даже правый Элиотт Абрамс в книге «Реализм и демократия» признал, что права человека не играли роли в формировании внешней политики США – даже при Буше-младшем, который без устали болтал про «свободу».

Байден-сенатор был традиционным «реалистом». Он поддерживал всех проамериканских диктаторов в мире, и славился поддержкой израильской оккупации и агрессии. Он назвал египетского диктатора Хосни Мубарака «членом семьи» и был за все войны США на Ближнем Востоке.

Но при Обаме Байден, как ни странно оказался меньшим ястребом и меньшим поджигателем войны чем Обама и его помощники (как пишет в биографии Байдена Joe Biden: The Life, the Run, and What Matters Now Эван Оснос ).

Байден меняется

Вице-президент при Обаме Байден был либеральнее, чем Байден-сенатор. Он поддержал однополые браки раньше, чем Обама и большинство руководителей Демпартии, и советовал применять чаще дипломатию, чем войны.

Возможно, он стал таким потому, что был свободен от необходимости вести предвыборные компании и угождать разным влиятельным группам. Да и возраст означал, что у него было меньше амбиций и больше свободы.

Однако, Байден- часть правящей клики, и сотрудники его внешнеполитической команды (с возможным исключением Роберта Молии – посланника по Ирану) все представляют традиционный внешнеполитический истеблишмент.

Как кандидат в президенты Байден резко высказывался о саудовском режиме и убийстве Хашоджи, который был сотрудником Washington Post, и поэтому больше всего занимал элиту СМИ в Вашингтоне.

Израиль десятки лет убивает палестинцев, но это не беспокоило такие СМИ, а вот убийство Хашоджи они приняли близко к сердцу, потому, что он писал для Washington Post, важного органа для элиты СМИ (невзирая на то, кто на самом деле писал эти статьи).

Байден обещал привлечь МБС к ответу за убийство Хашоджи, и даже назвал саудовский режим «парией» – кличка, которую США используют для врагов.

Но став президентом, Байден, как всегда бывает, нарушил это обещание. Он не только не привлек МБС к ответственности, он не обращался с саудовским режимом как с «парией».

В последнее время саудовские газеты были полны репортажей о встречах и телефонных разговоров саудовских официальных лиц с официальными лицами США. CENTCOM заверил саудовский режим в крепости союза между странами, Ближневосточный отдел госдепа прославил саудовское правительство за щедрую помощь народу Йемена (сам специальный посланник по делам Йемена Тим Лендеркинг лично поблагодарил министра финансов Саудовской Аравии от лица США).

Ллойд Остин-третий – новый министр обороны – беседовал с МБС и подчеркнул приверженность США защите режима, и госсекретарь Блинкен беседовал с саудовским коллегой (двоюродным братом МБС и членом королевской семьи).

«Суровость» Байдена теперь заключается в неохоте разговаривать лично с МБС, хотя он говорил с его отцом, который на самом деле практически заложник МБС. Нам рассказывают, что Байден решительно настаивал, чтобы наследный принц не присутствовал при этом телефонном разговоре. Но как мог Байден знать, был МБС в комнате или нет? Скорее всего был, и подсказывал отцу.

Байден просто продолжает то, что делал Трамп: важнее всего в ближневосточной политике продажа оружия, региональное господство и служба Израилю. В то же время, США изображают заботу о правах человека, обвиняя в нарушениях страны, которые не подчиняются диктату США.

Так США озабоченны правами человека в России и Венесуэле, но не в ОАЭ, где за «неправильный» твит могут посадить на 15 лет. Байден, как все президенты – республиканцы и демократы – хотят и невинность соблюсти и капитал приобрести – сохранять диктатуру США в регионе и в то же время болтать – только на публику – что их внешняя политика поддерживает права человека.

Байден изображает осуждение МБС, пока его подчинённые уверяют чиновников саудовского режима – часто кузенов МБС и даже самого МБС – что США преданы защите «их страны» – что по сути означает защиту режима против внутреннего недовольства и внешних угроз.

Политика Байдена – чистый фарс: США собираются наказать подчиненных МБС, которые, как США известно, не планировали убийства, они их совершали по приказу наследного принца –единоличного правителя. Никто из 76 саудовцев под санкциями не ответственен за решение МБС. И именно МБС «суровый» Байден не собирается наказывать.

Более того, «калибровка» правительством Байдена политики в отношении Саудовской Аравии таинственным образом – верное следование рекомендациям Вашингтонского института по ближневосточной политике (который уже давно известен как «исследовательский» филиал израильского лобби). Один из соавторов отчета –сам Дэннис Росс который раньше получал деньги от Эллиота Броуди (богатый республиканец, сторонник Трампа, осужден в 2009 за взятки, в 2020 снова осужден как незарегистрированный иностранный агент и помилован Трампом в 2021 пер.) за про-саудовские статьи в газете The Hill (газета о Капитолийском холме, то есть парламенте США –пер.) Росс отлично справлялся, призывая США поддержать саудовского диктатора, которого он окрестил «революционером».

Трамп был прав: никто из этих эмиров, султанов, шейхов и королей не усидел бы на троне, и троны не удержались бы без военной и политической поддержки Запада (в основном США после 1960-х гг).

В 1960-х гг многие из этих архаичных режимов шатались во время зенита насеровского арабского национализма. Израиль и Запад стали на сторону этих самых реакционных сил в арабском мире и капитально вложились в разрушительную войну в Йемене 1962-70 года. (Как обычно, США были на стороне реакционной монархии, а Насер – на стороне прогрессивных республиканских сил).

Судьба МБС в руках Байдена, и президент принял решение – скорее всего, по приказу Нетаньяху, к которым Байден говорил целый час – оставить МБС у власти.

Если бы Байден объявил МБС персоной нон грата, для врагов МБС было бы легче победить его. А теперь МБС спасен человеком, который лживо обещал привлечь его к ответственности за его преступления. Этот человек назвал режим, который теперь клянется защищать «парией» – но это было во время предвыборной компании. Это было очень давно.

Асад АбуХалил

Перевод с английского

