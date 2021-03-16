Мнение: Мыслепреступления в США

16.03.2021, 3:58, Разное

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У Арбата настолько смачный “мгновенный снимок” безумия, творящегося прямо сейчас в Америке с их “борьбой с инакомыслием” – что просто грех не перепостить хотя бы часть.

“The Hill сообщает, что появилась новая социальная сеть – Clubhouse, где люди могут вести аудио-беседы, и возникает вопрос, как же в такой сети следить, чтобы не было дезинформации? Более того, разговор-то никто не записывает и не сохраняет, и люди, не опасаясь, что кто-то потом увидит, говорят более свободно. Это опасно! Там могут вообще кто угодно что угодно обсуждать, получается. — “В Clubhouse происходят беспрепятственные беседы”, ужаснулись Нью Йорк Таймс.

Антидиффамационная лига изо всех сил старается быть “полезными евреями”, и в открытом письме в Департамент Юстиции настаивает, чтобы Gab отдали под расследование за то, что это форум, где супремасисты могут что-то обсуждать!

По новой новой политической традиции Партии Демократов, они не просто травят юристов, которые представляют их политических оппонентов, но, по другой новой традиции, травля включает в себя прямое физическое появление протестов по месту жительства, – Van Der Veen, который представлял Трампа на втором импичменте, был вынужден спрятать семью.

Твиттер заблокировал Raheem Kassam за то, что он показал скриншот, где виртуальное выступление Байдена смотрят 3 (три) человека, и прокомментировал, “и они говорят, за него проголосовал 81 миллион человек, я начинаю думать, за него даже 18 миллион не проголосовало”, – совершив мыслепреступление “сомнение в результатах выборов”.

Консервативных комиков забанивают за то, что они “распространяют заведомо ложные измышления”, если острят о преувеличении угрозы ковида, или за фразу “Kung Flu Fiighting” – поскольку обижать китайских коммунистов это “hate speech”. С левым остроумием ни у кого проблем нету.

Turner Classic Movies зачищает свою библиотеку от вредного кина, среди которого “Guess Who’s Coming to Dinner”, который когда-то считался антирасистским фильмом, но теперь хунвейбины решили, что Sidney Poitier играет неправильных черных людей, которые ведут себя слишком как белые.

(Примечание. В Вики про фильм пишут: “«Угадай, кто придёт к обеду?» (англ. Guess Who’s Coming to Dinner) — трагикомедийный художественный фильм Стэнли Крамера, вышедший на экраны в 1967 году.[3] Главные роли исполняют Спенсер Трейси (последнее появление на экране), Кэтрин Хэпбёрн, Сидни Пуатье и Кэтрин Хотон.

Десять номинаций на премию «Оскар», в том числе как лучшему фильму года, две из которых оказались победными — за актёрскую работу Хепбёрн и оригинальный сценарий Уильяма Роуза. Американским институтом киноискусства «Угадай, кто придёт к обеду?» признан одним из самых страстных и вдохновляющих фильмов в истории. В 2017 году фильм вошёл в Национальный реестр фильмов для хранения в Библиотеке Конгресса США как «культурно, исторически и эстетически значимый»).



В студенческом самоуправлении обсуждают выделение средств организации черных студентов, кто-то спрашивает, мол, некоторые формулы звучат не совсем хорошо, мы же беспокоимся, чтобы все расы преуспевали, да? — его немедленно объявляют расистом, закрикивают и голосуют за изгнание из студсовета. Другая член студсовета голосует против изгнания, и пишет статью, что расизма не было, и где же свобода слова. И она сразу получает емайл от благотворительной организации, где она должна была начать работу, мол, извини, но мы тут за инклюзивность, и люди с твоими ценностями нашей организации не нужны.

Jodi Shaw описывает новую культуру в Smith College, где людей считают виновными в расизме сразу по первому обвинению, где белых травят, закрикивая на совещаниях, найм на работу идет по расовым квотам, и, конечно, ее оттуда выдавили.

Coca Cola проводят внутреннюю тренировку сотрудников, которым объясняют, что значит быть белым, и призывают быть менее белыми!

Репортер Нью Йорк Таймс помогает вывезти группу школьников в турпоездку, один школьник спрашивает, надо ли забанить одноклассника за “n-word”, и репортер спрашивает, в каком контексте это слово прозвучало, – и, забывшись, произносит его. НЙТ human resources узнают, организовывают травлю, и редактор говорит ему, мол, я знаю, что ты не расист, но тебе придется уйти.

Вашингтон Пост предлагают отменить название Джипа Чероки, мол, это не есть способ уважить индейцев. Похоже, так обрадовались, что первыми придумали, и переплюнули всех своим продвинутым анти-расизмом, что впопыхах таки употребили слово “индейцы”.

В школе в Неваде проводили урок расизма, и потребовали, чтобы белый мальчик покаялся в своей расовой, религиозной, сексуальной и гендерной идентичности, чтобы определить, угнетатель ли он. Он отказался, – предмет провален, диплом он не получит. Небольшая вишенка – он не белый, его мама черная.

Родители, дети которых ходят в престижную частную школу в Лос Анджелес проводят собрания, обсуждая, что делать с ситуацией, – дети говорят, что боятся высказывать свое мнение, их учат, что капитализм это плохо, а раса определяет человека, – и родители тоже боятся, по зуму общаются под псевдонимами, без видео.

Музыканта из группы Mumford & Sons заставили извиняться за обиду и боль, которую он причинил людям, когда похвалил документальную книгу Andy Ngo про то, что такое Антифа…” и т.д.