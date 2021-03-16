Испания приостановила использование вакцины AstraZeneca

16.03.2021, 3:44, Новости дня

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Испания приостанавливает применение вакцины от коронавируса AstraZeneca. Запрет на использование препарата будет действовать минимум 15 дней, сообщила министр здравоохранения королевства Каролина Дариас.

В понедельник министр собрала внеочередное заседание межтерриториального совета здравоохранения, на котором огласила решение о приостановке применения вакцины советникам автономных сообществ. Такая мера связана с «мерами предосторожности», передает радио Cadena Ser.

В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.

В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.

Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.

Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.

Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.