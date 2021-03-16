Стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от «Спутника V»

16.03.2021, 3:44, Новости дня

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США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS).

Доклад составлен по итогам 2020 года. В нем сообщается, что подразделение минздрава США «использовало дипломатические отношения» для «противодействия усилиям ряда стран», которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе «в ущерб безопасности США». В частности, речь идет о России, Кубе и Венесуэле. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америк не принимать помощь «злонамеренных государств».

«Среди примеров – использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины COVID-19», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Как подчеркнули создатели вакцины, американский минздрав «публично подтвердил, что оказывал давление на Бразилию по поводу «Спутник V». «Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», – заявили они, добавив, что «усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней».

В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и сообщила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле-июне.