 

Стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от «Спутника V»

16.03.2021, 3:44, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS).

Доклад составлен по итогам 2020 года. В нем сообщается, что подразделение минздрава США «использовало дипломатические отношения» для «противодействия усилиям ряда стран», которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе «в ущерб безопасности США». В частности, речь идет о России, Кубе и Венесуэле. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америк не принимать помощь «злонамеренных государств». 

«Среди примеров – использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины COVID-19», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Как подчеркнули создатели вакцины, американский минздрав «публично подтвердил, что оказывал давление на Бразилию по поводу «Спутник V». «Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», – заявили они, добавив, что «усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней».

В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и сообщила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле-июне.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / В мире: События в США наводят на мысли о перестройке в СССР

02.07 / Обработаны 95% протоколов общероссийского голосования

17.11 / Украина призвала НАТО усилить присутствие в Черном море

09.02 / 8 февраля боевики семь раз нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

21.01 / Судьба трех украинских моряков с затонувшего у берегов Турции судна остается неизвестной – ГСЧС Украины

31.01 / Синоптики предупредили об аномальных морозах в центральной России

26.11 / В Конгрессе США заявили о злоупотреблении Трампом правом помилования

30.08 / Названа дата заседания парламента Японии для выбора преемника Абэ

03.08 / Названы ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса в России

26.06 / “Украл – садись”. Зеленский заявил, что уволит Балоня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска