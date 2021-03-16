Португалия и Словения приостановили применение вакцины AstraZeneca

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16.03.2021, 3:44, Новости дня
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Власти Португалии и Словении сообщили, что приняли решение приостановить вакцинацию препаратом британско-шведского производства AstraZeneca.

Национальное управление по лекарственным препаратам и продуктам здравоохранения Португалии приняло соответствующее решение после двух случаев появления побочной реакции на препарат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Publico.

Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар сообщил, что власти страны «попросили группу экспертов еще раз пересмотреть все детали» в связи с «многочисленными сомнениями в отношении вакцины AstraZeneca». Эксперты заявили, что «профессиональных возражений по поводу продолжения вакцинации не было», но «в качестве меры предосторожности» вакцинацию AstrаZeneca решено приостановить «до окончательного решения» агентства ЕС по лекарствам.

Кроме того, в правительстве канадской провинции Квебек сообщили, что в стране зафиксированы первые случаи отказа населения вакцинироваться препаратом AstraZeneca, передает ТАСС со ссылкой на CTV.

Напомним, Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия также приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.



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