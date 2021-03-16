 

Мнение: Письмо: “Правильно принять подарок”

16.03.2021, 3:32, Разное
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Вот здесь интересно увидеть презентацию, факты, запрос и проблему.

Попробуйте.

irinaiz

Здравствуйте уважаемая Эволюция, огромное спасибо за возможность Вам написать.

Дело в том, что я не понимаю как правильно принять подарок, чтоб не чувствовать себя обязанной.
И как подарить подарок, не поставив другого человека в неловкое положение.
Вот последнее. На восьмое марта няня дочки перечисляет ей 2000 рублей на мою карту, так как её не знает. Дочь выросла, няня давно у нас не работает, на пенсии, и для неё это ощутимая сумма. Дочь принимает данный поступок как должное, ну подарила и подарила. Мне же неудобно. Я ищу повод как то вернуть ей эти деньги в другом эквиваленте.
И так во всём, если дарят подарок, то чувствую себя обязанной сделать что то в ответ. ( без разницы мужчина это или женщина). Как бы возвратить.
Обычно окружающие люди к этому привыкли, и зная моё хорошее материальное положение принимали как должное. Однако сейчас мы познакомились с одной супружеской парой, у которой та же проблема. Им неловко получать подарок. Хотят чем то отблагодарить. Через несколько дней у женщины ДР, они не отмечают. Но мне бы хотелось сделать ей приятное, как высчитать этот ни к чему не обязывающий подарок. Чтоб он выглядел как подарок, а не щипцы.
Мы вам , а вы нам. Или это тараканы в моей голове?

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Светлана Тихановская пропала после посещения ЦИК

30.07 / Эксперт раскрыл мотивы Лукашенко в истории с задержанием россиян

29.11 / ЦРУ использовало бутылку из отеля Навального для убийства иранского физика-ядерщика

01.03 / На банкноте номиналом 15 рублей будет изображён Лахта-центр

03.01 / Мнение: Последний год

12.07 / Врагу не сдается наш гордый «Урал»

04.12 / Роскомнадзор счел экстремистской статью Дмитрия Медведева «Россия вперед!»

22.07 / Анастасия Заворотнюк выступит с интервью на телевидении

04.07 / Нехватка витамина D приводит к развитию болезней сердца

07.02 / Мнение: К сожалению, это факт, что Каддафи был Ливией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска