Мнение: Письмо: “Правильно принять подарок”

16.03.2021, 3:32, Разное

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irinaiz

Здравствуйте уважаемая Эволюция, огромное спасибо за возможность Вам написать.

Дело в том, что я не понимаю как правильно принять подарок, чтоб не чувствовать себя обязанной.

И как подарить подарок, не поставив другого человека в неловкое положение.

Вот последнее. На восьмое марта няня дочки перечисляет ей 2000 рублей на мою карту, так как её не знает. Дочь выросла, няня давно у нас не работает, на пенсии, и для неё это ощутимая сумма. Дочь принимает данный поступок как должное, ну подарила и подарила. Мне же неудобно. Я ищу повод как то вернуть ей эти деньги в другом эквиваленте.

И так во всём, если дарят подарок, то чувствую себя обязанной сделать что то в ответ. ( без разницы мужчина это или женщина). Как бы возвратить.

Обычно окружающие люди к этому привыкли, и зная моё хорошее материальное положение принимали как должное. Однако сейчас мы познакомились с одной супружеской парой, у которой та же проблема. Им неловко получать подарок. Хотят чем то отблагодарить. Через несколько дней у женщины ДР, они не отмечают. Но мне бы хотелось сделать ей приятное, как высчитать этот ни к чему не обязывающий подарок. Чтоб он выглядел как подарок, а не щипцы.

Мы вам , а вы нам. Или это тараканы в моей голове?