Мнение: Прямое посягательство

16.03.2021, 3:28, Разное

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Любые попытки Киева вернуть Крым в состав Украины будут восприниматься как агрессия против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Проблема Крыма выглядит предельно очевидной. Жесткая международная позиция по поводу непризнания его вхождения в состав России «завесила» эту проблему, сделав ее абсолютно тупиковой. Переговоры по ней исключены, а значит — нет пространства решений, нет никакой возможности создать компромисс и на его основе зафиксировать тот или иной результат.

Подобного рода ситуации являются триггером — то есть, системой, способной длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний. Причем как только одно состояние перестает быть устойчивым, система немедленно переходит в другое — устойчивое. Переключатель — либо «вкл.», либо «выкл.»

До тех пор, пока Россия будет иметь возможность удерживать Крым силой (а его принадлежность к России обусловлена только силой и ничем иным), он будет фактически принадлежать ей. Как только возможность силового удержания будет исчерпана, Крым немедленно изменит свой статус и свою принадлежность. Кстати говоря, возвращение обратно на Украину — не обязательный итог такого изменения. Многое зависит, будет ли к тому моменту Украина иметь возможность принять его обратно. Украина сама балансирует на грани, не в силах разрешить свое собственное базовое противоречие, но сейчас не об этом.

Нет смысла сегодня говорить о том, что семь лет назад была совершена историческая ошибка. Историческая, политическая и мировоззренческая. Борьба за территории — это рудимент 19 века и глубже. Это примитивное прочтение истории, хотя о чем тут говорить при президенте с уровнем интеллекта в четыре класса церковно-приходского. И то на жиденькую тройку. 21 век — это борьба за людей, но люди для путинской элиты — это не база развития, это всего лишь «новая нефть», которую можно качать и перекачивать в свои бездонные карманы. Приложение к территории. Можно ли было решать проблему Крыма и Украины в целом иначе? Конечно. Даже в ситуации коллапса 14 года, не говоря уже о том, что история начинается не с 2014 года. Были разные варианты, решения и сценарии. Но выбрали в итоге наиболее примитивный и тупой. И тупиковый.

Борьба за людей — нет, не слышали. Хотя бы потому, что людям нужно предложить образ будущего. Привлекательный образ. Конечно, то будущее, которое предлагает кремлевское ворьё — укради, обогатись, жри в два горла и гадь в три задницы — это очень привлекательное будущее. Но не для всех. Далеко не для всех. Менталитет шпаны из подворотни присущ не очень большому числу людей. Да и они по большей части уже в Кремле и прочих злачных местах «вертикали». Основная масса людей не прочь схитрить и выгадать, но жить, как бандиты, воры и убийцы большинство людей просто не готовы. Это не их будущее и не их образ. Но у кремлевской гопоты другого нет. Поэтому они проигрывают любую борьбу за людей буквально вдрызг и навылет. И тот же Крым — весьма показательный пример. Крымчанам нет смысла рассказывать, из какой социальной группы рекрутировано нынешнее руководство Крыма. И какие «погоняла» у этого руководства были совсем в недавнем прошлом. Других сотрудничать с кремлевской братвой найти не так уж и просто.

Теперь вариантов у Кремля нет — нужно держать захваченную территорию, причем даже не очень понимая, зачем она. Чтобы туда не пришли солдаты НАТО, – гласит официальная легенда. Впрочем, это никак не мешает самолетам НАТО висеть буквально вдоль российской границы и береговой линии прямо сейчас.

Нет смысла говорить о том, что как только режим начнет рассыпаться, как только силовой ресурс хотя бы на время будет утрачен, вопрос с Крымом будет решен практически в один момент. И никакие заявления МИДа в этот момент никакой роли играть не будут.

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