Мнение: Битва за Мариб. 09-15.03.2021

16.03.2021, 3:16, Разное

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Битва за Мариб. 09-15.03.2021

В силу пробуксовки наступления к северу и северо-западу от города хуситы основную ставку сделали на попытки прорыва к городу и трассе N7 к северу и югу от Марибской плотины.

Наступление вдоль дороги Сана — Мариб фактически захлебнулось, так как хуситы при всех своих усилиях не смогли взять высоту Талат-аль-Хамра, которая господствует над местностью и мешает продвижению вдоль дороги к столице. За последние дни атаки на нее практически прекратились, и фронт к западу от города полностью стабилизировался.

Кризис для хадистов сохраняется лишь к юго-западу от Мариба, где хуситы продолжают атаки, подтягивая резервы для пополнения потрепанных в предшествующих боях частей. 13-14 марта хуситы предприняли серию атак в районе Джабаль-аль-Балак, бои за который идут со второй половины февраля. Хадисты утверждают, что на середину дня 15 марта они удержали свои позиции.

Хуситы в свою очередь заявляют, что добились продвижения к северо-западу от Марибской плотины и что их авангарды находятся в 8 километрах от окраин города. По сути, район Джабаль-аль-Балак остается оспариваемым, так как обе стороны понимают его значение для исхода сражения и постоянно вводят в бой на этом участке новые силы. Бои здесь превратились в сражение на истощение, где обе стороны несут тяжелые потери при незначительных подвижках фронта.

К югу от Марибской плотины хадисты сдерживают активность противника за счет подошедших резервов, которые смогли замедлить продвижение хуситов к Марибу и выбить их из Ар-Равда. Оттуда хуситы уже напрямую угрожали трассе N7, которая, впрочем, и без этого подвергается артиллерийским ударам и не безопасна для передвижения. В целом хадисты к 15 марта удерживают линию фронта и смогли преодолеть оперативный кризис на большинстве направлений. Если они смогут купировать продвижение хуситов в районе Марибской плотины, то получат столь желанную оперативную передышку.

Полностью здесь https://riafan.ru/1405102-faza-nasysheniya-khusity-snizhayut-tempy-nastupleniya-v-maribe

Занятное видео, где хадиста после попадания знатно подбросило в воздух.

Пленные.

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