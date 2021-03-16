Мнение: Женский Зощенко, или Новая книга Морены Мораны

16.03.2021, 3:08, Разное

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И все-таки наш Живой Журнальчик – цветет и пахнет! Вот, например, какую дивную (и толстую!) книжицу я тут по случаю раздобыл:

С ЛЮБОВЬЮ, ЖЕНЩИНА

Это не я придумал, это так книга называется!

И там же, на обложке – интригующие вопросы:

– почему женатый любовник лучше клубники?

– как вернуть жениха при помощи одной курицы?

– чем страшны женщины без комплексов?

И т.д. Вопросы, как видите, все в точку – прямо сразу хочется читать. Но главное – кто автор. А в качестве автора указана… Морена Морана, с примечанием ниже – Топ-Блогер ЖЖ!! (а то мы не знали).

При взгляде на подпись к автору меня даже зависть взяла, каюсь: небось, меня-то так на обложке моей «Страны утраченной эмпатии» не обозначали, там было просто и скучно – Алексей Рощин. Даже подумал – может, мне тоже потребовать, чтобы на следующей книге написали в титуле: САПОЖНИК, и рядом – Топ-Блогер ЖЖ?! Ей-ей, солиднее же звучит!

Зависть – это вообще главное чувство, которое меня сопровождало все время, пока я книжку эту сначала разглядывал, а потом с увлечением читал. Она свежая, только что вышла, издательство АСТ – одно из крупнейших в стране! 2021 года книга!

Ну и для публики «С любовью, женщина» намного интереснее моих «эмпатий». У меня – занудные рассуждения на давно уже заколебавшую всех тему «что же будет с родиной и с нами» (читай не читай – ясно, что ничего хорошего). А у Морены свет Мораны – глубоко любимый всем народом жанр – занятные истории из жизни про секс и про любовь с юмором! Да и саму Морану все знают, я в том числе – как очень раскованную блогершу (помню, я все пытался одно время безуспешно ее догнать в рейтинге ЖЖ, как какого-нибудь Тёму Лебедева), в блоге которой не только всегда занятно, но еще и всякие пикантные картиночки непременно с полураздетыми гражданками.



В интернете пишут, что и есть фото автора. Но, может, врут.

(тут, кстати, придется обломить читателя – в книге пикантных картинок в этот раз не завезли, пожадничали – и это безусловный минус; надеюсь, приберегают на второе издание).

Сама авторша-блогерша представляет себя в предисловии так:

«Когда 8 лет назад я начинала вести свой блог – у меня не было ничего, кроме самоубийственной, отчаянной смелости. Я могла позволить себе говорить о том, о чем другие стеснялись даже молчать: об отношениях мужчины и женщины, о сексе, о дружбе, о любви. На тот момент я в числе первых не побоялась открыть свое лицо и назвать свое имя. Это привлекло людей».

(опять же – ох это женское лукавство! Прикол в том, что в самой книге подлинного имени автора я так и не нашел – она везде там проходит только как «Морена Морана», или, в служебной информации, и того пуще, в сокращении, как «Морана М.» Интрига! «Скажите, как ее зовут?! – Бу….!» Тьфу, нет, не то!)

Что же представляет собой сама книга? По сути, это больше всего похоже на большой сборник небольших рассказов, исполненных в какой-то неуловимо знакомой стилистике. Ну очень знакомой! Я долго пытался «поймать», что же мне все это так сильно напоминает, пока меня не осенило: Зощенко! Ну конечно же: зощенковский стиль изложения (едва только ты это поймешь) проявляется настолько отчетливо, что это невозможно не опознать как сознательный авторский прием, своего рода стилизации.

Это, скажем так, такой «женский Зощенко», к тому ж – местами пикантный, а местами почти скабрезный. Кого-то слишком «сочные» шутки, которые там рассыпаны горстями на каждой странице, покоробят, кого заставят покраснеть, а кто-то и свалится от хохота под стол. Ну вот первый же шуточный соленый хук, который получает читатель прямо на первых страницах:

«Завела его уже не для тела, а тупо из жадности. Применила стандартный женский трюк: поругалась одними губами, помирилась другими, потребовала путевку на моря…»

Гм..!

Но нельзя не признать, что автор – явно не без таланта. Например, такое милое замечание:



«Однажды, когда я была ужасно взрослой женщиной глубоко за десять, мой одноклассник притащил в школу мячик…» И далее: «Это сейчас дети рождаются, немного подрастают, и уже в 3-4 года их отдают в интернет…» Неплохо!!



Стих и Лиля Брик.

А кое-где, я успел заметить, милая авторша, устав от необходимости постоянных намеков типа «устрицы со вкусом спермы», вдруг не удерживается от скрытой демонстрации своего не такого уж плохого образования! Вот я уловил – буквально как скрытый привет себе-водопроводчику из публичного дома, переданный от филологини, устроившейся туда же в бухгалтерию.

Рассказ с названием в духе всего сборника – «О пользе мужниной сосиски», и я там читаю прям во первых строках неожиданное: «Вот Лилю Брик (?!) мужчины любили, посвящали ей стихи, дарили морковь…» Обычный читатель из народа тут застынет в недоумении – что за Лиля, при чем тут морковь… А я, будучи пелевинским водопроводчиком, мигом улавливаю отсылку. Это ж знаменитый стишок Маяковского, посвященный как раз его возлюбленной Лиле Брик!

Врач наболтал —

чтоб глаза

глазели,

нужна

теплота,

нужна

зелень.

Не домой,

не на суп,

а к любимой

в гости,

две

морковинки

несу

за зеленый хвостик.

Я

много дарил

конфект да букетов,

но больше

всех

дорогих даров

я помню

морковь драгоценную эту

и пол-

полена

березовых дров.

Ай да автор, ай да Морана! И ведь поймут намек из всех читателей – только мы двое…

Вот за такие минуты единения автора и читателя мы и любим настоящую литературу.

Покупаем – все! Во всех книжных магазинах страны!