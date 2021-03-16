В Госдуме назвали сомнительным законопроект о регулировании регионами численности бездомных животных

16.03.2021, 2:54, Новости дня

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Глава комитета Госдумы по информационной политике, член фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн, комментируя внесение в Госдуму законопроекта, которым предлагается разрешить регионам самостоятельно регулировать число бездомных животных, заявил, что у законопроекта нет шанса быть принятым.

«Очень сомнительный законопроект. Думаю, шансов на прохождение у него нет. Однако проблема – действительно, существует. Регулярно получаю жалобы из Самары о стаях бродячих собак, нападающих на детей и терроризирующих целые дворы», – написал Хинштейн в своем Telegram.

По словам депутата, подобное происходит и во многих других городах, и так быть не должно. «Я – против живодерен и убийств бродячих животных. Но и так, как происходит сегодня, быть не должно: почему-то, несмотря на стерилизацию, поголовье бродячих собак не сокращается. Вопрос лишь – насколько это проблема закона или же его исполнения», – добавил он.

В свою очередь первый замглавы «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, комментируя данный законопроект, отметил, что фракция в Госдуме готова обсуждать возможные трудности, с которыми сталкиваются некоторые регионы при исполнении федерального закона об ответственном обращении с животными, однако возврата к отстрелу животных не будет.

«Законопроект не проходил через Координационный совет по законотворческой деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и экспертно-консультативный совет фракции. Поддерживать не будем», – приводятся на сайте партии слова Исаева.

По словам парламентария, «есть проблема для деревень, где экономически трудно выполнить требования нынешнего закона (об ответственном обращении с животными, – прим)». «Возможно, для них потребуются смягчающие поправки на переходный период. Тема обсуждается. Но возврата к отстрелу не будет», – сообщил он.

Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, депутат «Единой России» Владимир Бурматов также считает, что проект закона, которым фактически предлагается дать право регионам вернуться к отстрелу безнадзорных животных, поддержан быть не может по целому ряду причин. «Он противоречит самому духу законодательства, направленного на гуманизацию обращения с животными», – отметил он. По его словам, принята поправка в Конституцию о гуманном отношении к животным, есть базовый федеральный закон, в соответствии с которым любое убийство животных является недопустимым. «Приняты изменения в уголовное законодательство, которые фиксируют, что убийство животных – это серьезное уголовное преступление, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Нами подготовлены поправки в административное законодательство, которые должны защитить животных», – сказал Бурматов, подчеркнув, что все эти меры – ответ на требования общества.

По его словам, принятый Госдумой закон об ответственном обращении с животными уже в первый год своего существования доказал свою эффективность, начали создаваться приюты для безнадзорных животных. «В прошлом году впервые сократилось количество покусов и нападений животных на людей, согласно официальным данным Роспотребнадзора, этот показатель снизился на 10% в масштабах всей страны. Таким образом, закон защищает и граждан – от нападений, и животных – от жестокого обращения. И поставить эти достижения под удар ни в коем случае нельзя», – уверен парламентарий.

Он также отметил, что отстрелы животных – мероприятия не менее затратные для региональных и местных бюджетов, чем строительство приютов.

В пояснительной записке к поступившему в Госдуму законопроекту говорится, что «органы государственной власти субъектов Российской Федерации, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, осуществляют собственное правовое регулирование численности животных без владельцев, находящихся в приютах для животных нa территории субъекта Российской Федерации». Также уточняется, что эта процедура «регулирования» численности бездомных животных без владельцев будет производиться «специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».