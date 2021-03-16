 

Минздрав Украины обвинил Порошенко в проблемах при борьбе с COVID-19

16.03.2021, 2:54, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Проблемы Украины, возникшие при борьбе с коронавирусом, вызваны политикой, которую проводил предыдущий президент страны Петр Порошенко, сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов.

Степанов, высказываясь «относительно президентства Порошенко», заявил, что является «человеком, который пожинает последствия его президентства в системе здравоохранения». Так, из-за действий предыдущих властей Украина столкнулась с рядом проблем, когда начался кризис с коронавирусом, сказал министр. 

«200 тестов в день – это (были) возможности всей страны. Полностью уничижена санитарно-эпидемическая станция. 3 400 условных коек с кислородом на всю страну», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ICTV.

Обращаясь к партии Порошенко «Европейская солидарность», Степанов заявил, что «не пришлось бы возить» кислородные концентраторы «по всей стране», если бы предыдущие власти «работали». Он осудил Порошенко за критику вакцины Covishield, поскольку слова экс-президента привели к росту людей, которые скептически относятся к вакцинации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Венедиктов: Надо, чтобы Путин вышел и сказал: “Вот жил в грехе. У меня еще семь детей”. И все бы заплакали

26.12 / В Таганроге ужесточили доступ на аэродром после ЧП с «самолетом Судного дня»

12.10 / Трамп заявил, что не может снова заразиться коронавирусом. Twitter пометил этот пост как дезинформацию

05.02 / В «Лизе Алерт» сочли недостаточными поправки в законопроект о тайне связи

02.08 / В Мельбурне из-за коронавируса ввели комендантский час

19.02 / В мире сделали уже более 193 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

04.10 / В Баку заявили о расширении зоны боевых действий из-за открытия огня из Армении

26.07 / Дегтярев призвал «выжать максимум» из интереса Москвы к проблемам Хабаровска

16.10 / Россияне стали чаще отказываться от путешествий из-за коронавируса

11.08 / Посольство РФ призвало СМИ к осторожности при работе в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска