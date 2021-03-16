Минздрав Украины обвинил Порошенко в проблемах при борьбе с COVID-19

16.03.2021, 2:54, Новости дня

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Проблемы Украины, возникшие при борьбе с коронавирусом, вызваны политикой, которую проводил предыдущий президент страны Петр Порошенко, сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов.

Степанов, высказываясь «относительно президентства Порошенко», заявил, что является «человеком, который пожинает последствия его президентства в системе здравоохранения». Так, из-за действий предыдущих властей Украина столкнулась с рядом проблем, когда начался кризис с коронавирусом, сказал министр.

«200 тестов в день – это (были) возможности всей страны. Полностью уничижена санитарно-эпидемическая станция. 3 400 условных коек с кислородом на всю страну», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ICTV.

Обращаясь к партии Порошенко «Европейская солидарность», Степанов заявил, что «не пришлось бы возить» кислородные концентраторы «по всей стране», если бы предыдущие власти «работали». Он осудил Порошенко за критику вакцины Covishield, поскольку слова экс-президента привели к росту людей, которые скептически относятся к вакцинации.