Мнение: Они пришли травить наших детей?!

16.03.2021, 2:44, Разное

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Пятница, 26 февраля. Это был совершенно обычный день в школе №1 подмосковного Красноармейска. Самый заурядный день. Подходила к концу учебная неделя и ученики мыслями уже были в Тик-Токе — далеко от скучных уроков и домашки.

В школьной столовой слышался звонкий смех, а в воздухе пахло картофельным пюре. Буквально через пару минут мальчик из 1А класса схватится за живот, а затем его сосед по парте, закричав от рези в желудке, последует его примеру. И так полкласса — 10 человек. Кто бы мог подумать, что невинная на первый взгляд пюрешка с котлеткой так бесцеремонно разрушит все грезы о каникулах и скрутит детей в позе эмбриона?

Гипотермия, рвота, внутренние спазмы и диарея — не такого окончания учебной недели желали родители своим детям, но теперь приходится мириться со сложившимися обстоятельствами. В этой истории хорошего мало. Да, отравившиеся первоклашки узнали несколько сложных слов (кишечный синдром и острый гастроэнтерит), но вполне бы обошлись без этого знания. А вот что бы хотелось прояснить в этой деле, так это — кто виноват в массовом отравлении?

Буквально за несколько дней до инцидента в учебном заведении сменился организатор питания — комбинат «Вектор». Однако надзорные органы, как сообщили представители школы, почему-то не рассматривают причастность комбината к вспышке заболевания, хотя предыдущего предоставителя услуг отлучили от дел как раз по аналогичной причине.

Выдворение компании из школьной столовой произошло столь стремительно, что директор комбината «Полар» Людмила Борисенко не успела толком опомниться. «Полару» не удалось отработать и пары месяцев, как ему на смену пришел «Вектор».

Но теперь Федеральное-медико-биологическое агентство (ФМБА) неожиданно встало на сторону нового оператора питания.



А в частном общении главный санитарный врач даже порекомендовала не общаться с «не совсем адекватными» родителями.

Оно и понятно: родители требуют ответов, а их даже в пищеблок не пускают. Одна из матерей рассказала о замалчивании фактов администрацией города.

Хотелось бы пожелать всем приятного аппетита, но, кажется, не в этом случае!

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