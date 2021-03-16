Арестович: Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль

16.03.2021, 2:24, Новости дня

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Россия с 2014 года использует на Донбассе фейки о том, что Украина якобы готовится к наступлению. Об этом в интервью телеканалу “Дом”, которое опубликовано 15 марта, заявил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

По его словам, это элемент медийно-информационного давления в том числе на население.

“Я не вижу перспективы решения вопроса военным путем – ни с нашей стороны, ни с российской стороны. Будет политико-дипломатический путь. И мы его придерживаемся. Он может быть более-менее жестким (мягким переговорным или жестким санкционным), но что касается военных вариантов, они всегда, конечно, остаются “в папке” возможных решений”, – сказал Арестович.

Он заявил, что Украина нацелена на решение конфликта политико-дипломатическим путем, в первую очередь из соображений безопасности.

“Чтобы нашим мирным гражданам по обе стороны фронта не сыпались снаряды на голову, чтобы не было войны в больших городских агломерациях, с перспективой сотен и тысяч жертв среди мирного населения. Мы не собираемся убивать наших граждан, мы не россияне. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль”, – сказал Арестович.

В то же время он подчеркнул, что если Украине навяжут военное решение, “мы ответим так, что мало не покажется”.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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