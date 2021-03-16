 

Экипаж «Союза МС-18» готовится к полету на МКС в масках

16.03.2021, 2:04, Новости дня
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Члены экипажа космического корабля «Союз МС-18» в составе россиян Олег Новицкого, Петра Дубров и американца Марка Ванде Хая проводят подготовку к полету на МКС, не снимая защитных масок, рассказал американский космонавт.

«Мы остаемся в масках, пока не уйдем на карантин на Байконуре. Мы не снимаем их даже в симуляторе «Союза», где находимся плечом к плечу, поскольку в некоторых случаях происходит обмен воздуха между скафандрами. Это не очень комфортно, но необходимо», – передает слова Ванде Хая РИА «Новости».

По словам космонавта, перед прибытием в Россию он получил первую дозу американской вакцины от коронавируса, а на этой неделе ожидает получить вторую.

Экипаж «Союза МС-18» должен отправится на МКС с космодрома Байконур 9 апреля. Космический корабль будет отправлен ракетой-носителем «Союз-2.1а». Место на российском корабле для Ванде Хая было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space, НАСА в обмен на место на «Союзе» предоставит этой компании место на американском космическом корабле.

Ранее НАСА и Роскосмос разошлись в данных о том, кто будет следующим командиром МКС. В пресс-службе НАСА рассказали, что после расстыковки от МКС корабля «Союз МС-17», намеченной на 17 апреля, командиром 65-й экспедиции станет американка Шеннон Уолкер. Роскосмос в свою очередь сообщил, что командиром 65-й экспедиции будет Новицкий.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18» провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.



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