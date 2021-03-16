Страны Запада заранее не признали выборы в Сирии

16.03.2021, 2:04, Новости дня

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США, Британия, Франция, Германия и Италия не признают выборы президента Сирии в 2021 году легитимными, говорится в совместном заявлении глав МИД пяти стран.

В заявлении, приуроченном к десятой годовщине начала кризиса в Сирии, утверждается, что выборы «не будут ни свободными, ни честными». Западные страны считают, что выборы «не должны привести к какой-либо нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом». Министры заявили, что «любой политический процесс требует участия всех сирийцев, в том числе диаспоры и перемещенных лиц». По словам представителей западных стран, должны быть «услышаны все голоса».

Министры призвали к «мирному решению» конфликта, которое позволит «защитить права и будущее процветание всех сирийцев», к «прекращению огня» и к «беспрепятственному доступу помощи нуждающимся по всем возможным маршрутам», передает ТАСС.

Напомним, выборы президента Сирии должны пройти в 2021 году. Действующий глава государства Башар Асад заявлял, что может в начале 2021 года принять решение об участии в выборах. В июле 2020 года в Сирии прошли парламентские выборы. В августе Асад утвердил новое правительство САР.