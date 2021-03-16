 

Арестович: Юридически режим прекращения огня существует

16.03.2021, 1:34, Новости дня
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Разговоры о том, что режим прекращения огня на Донбассе сорван и что украинская армия – это “мальчики/девочки для битья”, несостоятельны. Об этом в интервью телеканалу “Дом”, которое опубликовано 15 марта, заявил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

“Термин “перемирие” не совсем состоятельный. Точно это называется “режим прекращения огня”. Юридически он существует, несмотря на все нагнетание в прессе. Причем “нагнетают” одновременно в Российской Федерации и странно ведет себя некоторая часть украинской оппозиции, которая вовсю кричит о срыве перемирия, о срыве режима прекращения огня”, – сказал Арестович.

По его словам, есть дни, когда на Донбассе не стреляют или “раздаются три прицельных выстрела из стрелкового оружия, что является ничтожным на протяжении 500 км линии фронта”.

“Есть, конечно, дни, когда уровень обстрелов, насилия на фронте составляет примерно те же самые цифры, что и до объявления режима прекращения огня. Это шатко, это неровно, но юридически режим прекращения огня существует. Но также есть факты его нарушения. Эти нарушения могут приводить к трагическим последствиям, гибели и ранению украинских военнослужащих. Но если посмотреть сводки российской стороны, то у них гибнет больше”, – подчеркнул советник.

Он заявил, что украинские военные стреляют в ответ.

Режим тишины на Донбассе сегодня практически не работает. Об этом 25 февраля заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Не надо путать с перемирием. Его у нас нет и не было никогда. Действительно, в июле [2020 года] мы достигли режима тишины и достаточно долго его удерживали. Количество погибших и раненых значительно упало. Но сегодня я вынужден констатировать, что решим тишины перестает работать”, – сказал министр.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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