На Донбассе погиб 45-летний украинский военнослужащий

16.03.2021, 1:34, Новости дня

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45-летний боец операции Объединенных сил из города Кременная Луганской области Дмитрий Бухтияров погиб 13 марта во время выполнения служебных обязанностей. Об этом 15 марта сообщил Кременский городской совет на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, Бухтияров проходил военную службу по контракту в различных подразделениях Вооруженных сил Украины с 2015 года. У него остались жена, двое детей, родители, отметили в городском совете.

Церемония прощания с воином состоится 16 марта в 10.00 в Доме культуры в городе Кременная Луганской области, говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются.

https://www.facebook.com/kreminskarada/posts/800670690539825

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

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