Ляшко о темпах вакцинации от COVID-19 Украины: Не лидирует, но и не отстает

16.03.2021, 1:34, Новости дня

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По количеству сделанных прививок против коронавируса за день Украина на своем этапе не отстает от других стран. Об этом в интервью изданию “Украинская правда. Жизнь”, опубликованном 15 марта, сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Если посмотреть, сколько вакцинаций в день делали разные страны, то Украина на своем этапе не отстает. Не лидирует, но и не отстает”, – сказал он.

По словам Ляшко, вопрос был не в количестве введенных доз в первый день вакцинации, а в том, чтобы кампания развернулась и не сорвалась в первые дни, “потому что они наиболее критичны”.

“Даже если в апреле или в конце марта привезут 10 млн доз вакцин, то в апреле 10 млн я не провакцинирую из-за одной ключевой вещи: нам не нужны программные ошибки, которые приведут к срыву кампании иммунопрофилактики”, – отметил главный санврач.

Ляшко уточнил, что Украина выходит на показатель около 18 тыс. введенных прививок в сутки, “чтобы все мобильные бригады, которые есть, были задействованы 24–28 дней”. Он также добавил, что Министерство здравоохранения ожидает решения Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, она может рекомендовать изменить оптимальный срок введения второго укола с четырех недель до 12.

“А это полностью изменит нашу стратегию к проведению кампании иммунопрофилактики”, – подчеркнул главный санврач.

По данным агентства Bloomberg, на 15 марта в мире сделали более 381 млн прививок против коронавируса. Лидерами по количеству введенных доз являются США (более 109 млн), Китай (почти 65 млн) и страны Европейского союза (более 50,4 млн).

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca). 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 15 марта в Украине вакцинировали более 53 тыс. человек.

К концу марта Минздрав Украины ожидает поставки еще 1,5 млн доз вакцины Covishield (Oxford/AstraZeneca). Также до конца месяца в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит до конца второго квартала 2021 года от 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. Также страна получит 117 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech.

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Как сообщалось в пресс-релизе британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, результаты предварительного анализа третьей фазы клинических испытаний ее вакцины от COVID-19 показали повышение эффективности препарата после увеличения интервала между принятием первой и второй доз.

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