Детский омбудсмен Кулеба обратился к правоохранителям из-за публикаций в соцсети 8-летней блогерши о ее романе

16.03.2021, 1:34, Новости дня

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Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба считает аморальным и провокационным контент, размещенный Миланой Маханец и Павлом Пэлом в Instagram. Об этом он написал 15 марта в Facebook.

“Два дня назад я получил сообщение о “юных блогерах” (мальчик – 13 лет, девочка – восьми лет), в социальных сетях которых размещены фото и видео, которые могут негативно повлиять на психоэмоциональное развитие детей и иметь разрушительное воздействие на многомиллионную аудиторию других детей. Я сразу обратился МВД, Генпрокуратуру, киберполицию, социальные службы для установления фактов и соответствующего реагирования. Правоохранители должны выяснить, есть ли основания для привлечения к ответственности родителей или других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению такого контента”, – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что считает недопустимым и нарушающим права детей контента, который сексуализирует образ ребенка.

https://www.facebook.com/KulebaMykola/posts/3515243765247383

Маханец и Пэл в соцсетях выставляют откровенные фотографии, на которых признают, что они пара. 14 марта Маханец написала в Instagram, что они с 13-летним мальчиков участвуют в челлендже “24 часа в цепях”.

“Мы ночью спали два часа и уже выключаемся. А нам надо продержаться ещее до 00.00. Пожелайте нам с @pasha_pai удачи”, – отметила она.

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Публикация от Мила Маханец * a * (@milamaxanets)

В сториз блогеры сообщили, что у них роман. “Фокус” пишет, что они выставляли фотографии, на которых чистят зубы перед сном, целуются и спят вместе.

Скриншот: focus.ua

В соцсети Likee у Маханец более 6 млн подписчиков. У Паши Пэла – около 500 тыс. Их количество возросло после объявления о “романе”. В Instagram у Пэла более 30 тыс. подписчиков, у Маханец – 491 тыс.

На странице девочки указано, что она модель. “Фокус” отмечает, что девочка участвует в фотосессиях и в модных показах на Ukrainian Fashion Week. В прошлом году она рассказала в интервью Kids mode magazine, что ее цель – получить больше подписчиков на Likee и в Instagram. Девочка отметила, что живет с мамой, которая поддерживает ее во всех начинаниях.

Вести страницы в соцсетях Маханец начала в пять лет, она окончила три модельные школы.

Юрист Анна Маляр 14 марта написала в Facebook, что часто контент для педофилов делают родители со своими детьми.

“Кто-то делает хардкор для закрытых сайтов, а кто-то открыто для Instagram. Возможность заработать на том, что кто-то будет мастурбировать на фото вашего ребенка, а потом искать его для совершения преступных действий – достаточно странная и опасная как для любящих родителей. Впрочем, всегда можно сказать, что это вы извращенцы, если увидели в восьмилетней девочке сексуальный объект, а мы просто сделали красивое фото и вообще это искусство, в котором вы не разбираетесь”, – заявила Маляр.

Она отметила, что родители Маханец и Пэла срежиссировали роман для соцсетей.

“У девочки миллионы подписчиков в разных соцсетях. Миллионы детей хотят так же стать “объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги”. Конечно, без экспертизы в рамках уголовного производства, эти фото не будем называть развращением, которое совершают родители по отношению к детям”, – написала юрист.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1833340676824966

По мнению Кулебы, родители могут сами подвергать опасности своих детей.

“Я считаю, что государство и общество должно категорически отреагировать по недопущению таких случаев в будущем”, – заявил он.

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