Франция решила вернуть картину Климта еврейской семье, пострадавшей от нацизма

16.03.2021, 1:14, Новости дня

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Картина художника Густава Климта будет возвращена еврейской семье, которая продала ее за бесценок в 1938 году во время аннексии Австрии, такое решение приняли власти Франции.

«Картина «Розовые кусты под деревьями» – свидетель тех жизней, которые настойчиво пыталась уничтожить преступная воля. Предстоящая реституция – это признание преступлений, совершенных против семей Цукеркандль и Стясны, и справедливое возвращение имущества, которое им принадлежит», – написала министр культуры Франции Розелин Башло в Twitter. Об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что семья Стясны из-за нужды продала картину Климта по заниженной цене в августе 1938 года. В музей д’Орсе в Париже картина «Розовые кусты под деревьями» попала в 1980 году. В государственных коллекциях Франции это единственное произведение австрийского художника Климта. Из-за того, что картина относится к национальной коллекции, ее невозможно немедленно передать семье Стясны. Глава минкультуры заявила, что правительство представит проект законодательства для разрешения этого вопроса.

Ранее сообщалось, что Густав Климт вошел в тройку величайших художников 20-го века по версии газеты The Times.