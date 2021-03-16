Суд в США велел россиянке Осиповой попытаться вернуть детей из России

16.03.2021, 1:14, Новости дня

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Разрешение россиянке Богдане Осиповой временно не добиваться приезда ее детей из РФ в США отменено, свидетельствуют документы апелляционного суда десятого округа США.

По мнению суда, Осипова «не смогла доказать, что имеет право на отсрочку решения суда до завершения рассмотрения апелляции». Ей отказано в соответствующем ходатайстве. Кроме того, суд отменил «временную отсрочку от 16 февраля», передает ТАСС.

В феврале суд разрешил Осиповой временно не выполнять условия ее освобождения из тюрьмы в США, согласно которым гражданка России должна «предпринять добросовестные попытки» вернуть детей в США в течение 45 дней. Срок истек 22 февраля. Защита Осиповой указывала, что в случае невыполнения требований ей может грозить повторное заключение. Сама гражданка России заявила, что выполнить названные условия не может.

Осипова в 2014 году уехала из США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году она вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Она была приговорена к семи годам тюрьмы – ее обвиняли не только в похищении ребенка, но и в вымогательстве (она требовала от отца детей денег на их воспитание). Позднее обвинения в вымогательстве сняли.